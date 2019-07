‘Casa Comigo?’, comédia romântica com Amy Adams é atração da Sessão da Tarde

O destaque da Sessão da Tarde desta segunda, 1º, é o romântico Casa Comigo?, que é dirigido por Anand Tucker. Boa atração para o horário, a comédia conta a história de Anna (Amy Adams), que viaja para a Irlanda decidida a pedir seu namorado Jeremy (Adam Scott) em casamento. Em meio a confusões no trajeto, a garota vai precisar da ajuda de um irlandês bonito, mas grosseiro, Jeremy (Matthew Goode). E o rumo da história de Anna vai tomar novos rumos.

MEMÓRIA AFETIVA

Cris Vianna participa da próxima temporada do programa Tempero de Família, de Rodrigo Hilbert, que estreia em agosto. Fernanda Lima e Alinne Moraes também estarão nesses novos episódios.

EDUCAÇÃO E ARTE

O Canal Futura exibe nesta segunda, 1º, a partir de 19h15, documentários do Prêmio Arte na Escola, que traz os projetos transformadores, que foram desenvolvidos em escolas do País. Produzidos pelo Instituto Arte na Escola, o primeiro apresentado é Em busca de sonhos: para além das imagens, da professora Sonia Maria de Oliveira Ferreira, de Vitória/ES. Ela e sua turma da Educação Infantil usam a arte para aproximar as crianças da cidade, em um projeto de geografia afetiva.

FÉRIAS DIVERTIDAS

Atração infantil das manhãs do SBT, o Bom Dia & Cia estreia novos desenhos nesta segunda, 1º. O programa começa a exibir Dragões Defensores de Berk, além da nova temporada de Thundermans. Apresentado por Silvia Abravanel, atração vai ao ar, de segunda a sexta, às 10h30!

TEMPO E POESIA

O Canal Curta! estreia nesta segunda, 1º, às 21h30, documentário sobre o músico Alceu Valença. Dirigido por Paola Vieira, Alceu Valença – Na Embolada do Tempo faz um panorama dos 45 anos de carreira do cantor e compositor, desde a infância na cidade de São Bento do Una, no agreste pernambucano, o início da carreira até se transformar em um dos nomes mais importantes da música brasileira. Essa trajetória é revelada por meio de performances do artista. Tudo alinhavado por comentário do próprio retratado e de convidados. A direção é de Paola Vieira. Filme tem repreise na terça, 2, à 1h30 e às 15h30, na quarta, à 09h30, sábado, 6, às 22h15, e no domingo, 7, às 13h25.

SOBE E DESCE

A HBO estreia nesta segunda, 1º, às 22h, o documentário A Inventora: À Procura de Sangue no Vale do Silício, que investiga a ascensão e a queda de Elizabeth Holmes e sua empresa de tecnologia de saúde, a Theranos.

INVESTIGAÇÃO FINAL

Estreia nesta segunda, 1º, às 23h, no Universal TV, a sétima e última temporada da série Elementary. Essa adaptação de Sherlock Holmes traz Jonny Lee Miller como o detetive e Lucy Liu como a Dra. Joan Watson, que trabalham como consultores da Scotland Yard.