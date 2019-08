Carol Duarte surge em foto da série ‘Segunda Chamada’, sobre educação de jovens e adultos

A atriz Carol Duarte está na série Segunda Chamada, com estreia prevista para outubro, e que traz o ensino para jovens e adultos como tema central.

Segunda Chamada retrata dramas e histórias de superação de alunos e professores. E, ao final de cada episódio, são apresentados relatos de quem as dificuldades de trabalhar de dia e estudar a noite ganham destaque.

MUNDO DAS RODINHAS

São Paulo será a sede do Mundial de Skate Park, no período de 10 a 15 de setembro, torneio que conta pontos para o ranking de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O evento contará com grandes nomes do esporte, como o americano Shaun White e o brasileiro Pedro Barros, campeão mundial no ano passado, e terá transmissão do Esporte da Globo. O SporTV exibirá semifinais e final feminina no sábado, dia 14, e o Esporte Espetacular, da Globo, a final masculina no domingo, dia 15.

PÉ DE VALSA

No programa deste domingo, 18, Fausto Silva vai apresentar os competidores da Dança dos Famosos, que chega à sua 16.ª edição. Público saberá quem são os artistas e os bailarinos que entrarão na competição que, como sempre, terá provas com as duplas tendo de mostrar desenvoltura nos diversos ritmos estabelecidos. E, antes dos anúncio dos concorrentes, voltam ao palco do Domingão do Faustão participantes da edição passada, participando do Ding Dong.

RAÍZES BRASILEIRAS

Firme e forte do alto de seus 82 anos, Rolando Boldrin se mantém à frente do tradicional Senhor Brasil, que vai ao ar aos domingo, a partir de 9h, pela TV Cultura. Neste domingo, 18, a atração é a cantora e compositora Dora Vergueiro e o cantor Rubi.

DOMINANDO O MUNDO

Lançada agora em agosto na NatGeo e em plataformas de streaming, a segunda temporada da Galinha Pintadinha Mini também chegou à TV Azteca, do México. Além disso, um dos vídeos da versão latina da divertida personagem, o Gallina Pintadita, acaba de atingir a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Trata-se de um clipe com a canção do Pintinho Amarelinho traduzida para a língua espanhola como Pollito Amarillito.

ALTA PRECISÃO

Estreia neste sábado, 17, às 20h30, na TV Brasil, série de documentários Luthiers – Mãos que Soam a Vida. Ao todo serão três episódios e, no primeiro, os luthiers Andrea Spada, Jonas Caldas, Orlando da Motta e Túlio Lima falam sobre o trabalho de confeccionar e consertar instrumentos de cordas friccionadas, ou seja, que são tocados com arcos e fazem parte da família dos violinos.