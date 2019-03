Canal Warner estreia ‘Whiskey Cavalier’, uma série com dois investigadores em conflito

Com Scott Foley e Lauren Cohan, série Whiskey Cavalier estreia nesta segunda, às 21h40, no Warner Channel. Mesmo não se dando bem, os dois espiões têm de trabalhar juntos para salvar o mundo

BEM TEMPERADO

Os programas do GNT começam novas temporadas nesta segunda-feira, 11. Às 20h, tem Que Seja Doce, que está na quinta temporada. E Felipe Bronze vai receber um convidado por episódio, que divide uma memória sua associada a um doce. Os jurados continuam os mesmos, Carole Crema, Lucas Corazzo e Roberto Strongoli. Às 21h, Rita Lobo volta em uma nova fase do seu Cozinha Prática, preparando as receitas em tempo real. Na sequência, às 21h30, vem Rodrigo Hilbert, que estará em Visconde de Mauá, Rio, com seu Tempero de Família. Às 22h, o chef Felipe Bronze volta com seu Perto do Fogo. Os meninos do Papo de Segundo chegam às 22h30, debatendo temas atuais. Encerrando a noite, às 23h30, vamos viajar com Pedro pelo Mundo, com Pedro Andrade.

AR E TERRA

Testando sua face atriz, a cantora Sandy surgiu na novela Estrela-Guia (2001), que estará de volta dia 8 de abril, às 11h45, no Canal Viva. Na história, dois mundos diferentes unidos pelo romance de Tony (Guilherme Fontes), um cara urbano, com a jovem Cristal, criada no interior de Goiás. Escrita por Ana Maria Moretzsohn, tem no elenco nomes como Júnior Lima, Rodrigo Santoro, Carolina Ferraz, Thaís Fersoza, Lília Cabral, Fernanda Rodrigues, Thiago Fragoso e Evandro Mesquita. Um pouco fora, mas só lembrando, Sandy e o irmão Junior vão retomar carreira este ano para alguns shows.

ASSOPRANDO VELINHAS

Comandando por Danilo Gentili, o The Noite inicia nova temporada com uma programação especial de 5 anos nesta segunda, 11.

PARA ASSINANTES

A segunda temporada da série American Gods estreia nesta segunda, 11, na Amazon Prime Video. Em oito episódios, de uma hora de duração cada um, atração é protagonizada por Ricky Whittle e Ian McShane. Adaptado do best-seller de Neil Gaiman, que já foi traduzido para mais 30 idiomas, obra é sobre uma guerra de cerveja entre Deuses Antigos e Novos Deuses. American Gods também tem no elenco Emily Browning, Pablo Schreiber, Crispin Glover.

TENTANDO SER DEUS

A Netflix incluiu em seu catálogo os três filmes da franquia Parque dos Dinossauros. Tem o Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros (1993), que deu origem aos seguintes, mostra a tentativa de se recriar dinossauros, um projeto idealizado por um bilionário. Depois vieram Jurassic Park – O Mundo Perdido (1997) e Jurassic Park 3 (2001). Mas tem ainda o Lego Jurassic World – A Fuga do Indominus Rexv (2016).