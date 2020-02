Canal Viva traz de volta a novela ‘Brega & Chique’, com Glória Menezes e Marília Pêra

O canal Viva brinda seu público com a exibição da novela Brega & Chique, a partir desta quarta, 19, às 14h30. Escrita por Cassiano Gabus Mendes e um dos grandes sucessos dos anos 1980, tem no elenco Marília Pêra, Glória Menezes, Raul Cortez, Jorge Dória, Marco Nanini, Cássio Gabus Mendes.

Exibida em 1987, na Globo, o folhetim acompanha as histórias de Rosemere da Silva Francis (Glória Menezes) e Rafaela Alvaray (Marília Pêra), duas mulheres de mundos bem diferentes, que se cruzam ao descobrir que eram casadas com o mesmo homem, Herbert Alvaray (Jorge Dória).

No desenrolar da trama, Rafaela, uma mulher rica, sofisticada, sem qualquer preocupação com problemas triviais, é cheia de manias e futilidades e mora em um bairro nobre de São Paulo. Ela perde toda a fortuna e terá de encarar um mundo que não conhecia. Nele estará Rosemere, uma mulher simplória, batalhadora, pobre e brega, que mora na periferia da cidade.

Precisando de rir um pouco, com certeza essa será uma boa opção para isso. Quem viu na primeira exibição, certamente vai lembrar de algumas passagens engraçadas.

SEM REGRAS

Nova produção do Paramount Channel, em parceria com a Plural Filmes, a série Submersos vai estrear no dia 2 de março, às 20h30. Primeira obra de ficção brasileira do canal tem locações em Florianópolis e em Córdoba (Argentina). Dirigida por Marcia Paraíso, no Brasil, e Claudio Rosa e Pablo Brasa, na Argentina, traz universo do surfe e o tráfico de drogas. O surfista Nando Oliveira (Cassio Nascimento) é ex-campeão mundial do esporte, filho de um aristocrata, mas sempre teve uma vida desregrada, se envolvendo em confusões, brigas, e marcando presença nas baladas.

EM PARCERIA

A HBO vai estrear três produções agora em março. Teremos as séries documentais Em Nome dos Pais, no dia 4, às 20h, e Elas no Singular, no dia 17, às 23h, ambas no canal HBO Mundi, além do longa-metragem O Olho e a Faca, no dia 7, às 22h, no HBO. O Elas no Singular traça o perfil de escritoras brasileiras e Em Nome dos Pais revela marcas que o regime militar deixou na vida de uma família. Já O Olho e a Faca, é protagonizado por Rodrigo Lombardi e Caco Ciocler.

DONA DO PALCO

A cantora e compositora Lexa será a primeira apresentadora fixa da história do programa TVZ, no Multishow. Esse novo formato terá início no dia 30 de março. Atração terá ainda novo cenário e espaço para performances ao vivo.

OLHANDO AO ALTO

Um dos destaques desta quarta-feira, 19, na TV Brasil, dentro da série Faróis do Brasil, será o Farol da Ilha de Cabo Frio. Atração revela histórias e curiosidades sobre a construção, que foi inaugurada em 17 de fevereiro de 1836.

MÊS ANIMADO

Março será mês de estreias no Gloob. Logo no dia 2, às 20h, chega ao canal a terceira temporada da série Escola de Gênios. Dia 3, às 17h45, estreiam os novos episódios de Alvin e Os Esquilos. E, no dia 23, às 17h35, será a vez da animação inédita MegaMan.

CASA NOVA

A segunda fase da novela As Aventuras de Poliana, do SBT, adaptação de Íris Abravanel, terá caras novas no elenco. Foi anunciada a entrada dos atores Junno Andrade (foto), Amanda Acosta, Marcello Airoldi, Bella Chiang, Luisa Bresser, Mariana Compolongo e Otávio Martins.