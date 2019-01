Canal Off exibe programa com o skatista Luan Oliveira e ‘Lady Night’ chega à tela da Globo

FERA DAS RODINHAS

O skatista brasileiro Luan Oliveira é protagonista do novo programa do Canal Off. Luan Oliveira: Além do Skate começa a ser exibido nesta quarta-feira, dia 16, às 21h, e mostra o esportista que domina a modalidade street. Luan saiu das ruas de Porto Alegre, cresceu sem os pais e foi descoberto através de um vídeo na internet. Em 2007 fez as malas para viver nos Estados Unidos e passou a colecionar conquistas e a cativar o público com manobras mirabolantes.

MENINA MALVADA

Depois de conquistar a crítica e o público no canal fechado, chega nesta quinta, 17, à tela da Globo o bem-sucedido Lady Night, que traz a marca do humor irreverente e provocador de Tatá Werneck. Na noite de estreia, o convidado será o ator Cauã Reymond.

MISSÃO SECRETA

A série Babylon Berlin, uma das mais caras produzidas pela Alemanha, está disponível no Globoplay. Baseada nos romances policiais de Volker Kutscher, é dirigida por Tom Tykwer e retrata a efervescência cultural e comportamental em Berlim, coração da então República de Weimar, na primavera de 1929, antes da ascensão do nazismo.

VEM DO ESPAÇO

Estreia na sexta, 18, às 22h20, no History, a série Alienígenas do Passado. A 11.ª temporada, apresentada pelo especialista Giorgio A. Tsoukalos, examina evidências que comprovam a presença de seres de outro planeta na Terra, avaliando qual seu papel no desenvolvimento da nossa civilização.

CIDADE GRANDE

A terceira temporada da série High Maintenance vai estrear na virada de domingo, 20, para segunda, à 1h30, na HBO. Baseada na websérie de Katja Blichfeld e Ben Sinclair, acompanha a vida de The Guy, um comerciante de drogas de Nova York, que se envolve na vida de clientes excêntricos, com variadas neuroses em relação à cidade onde moram.

BOAS DE PAPO

O Saia Justa Verão Musical desta quarta, às 21h30, no GNT, tem como convidada Daniela Mercury. A cantora se junta a Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos para falar de diversos assuntos, como relacionamento, sexo, família, “roubadas”, suas alegrias e revelar seus segredos para viver melhor.

‘VERÃO 90’

Janaína Guerreiro (Dira Paes), como o sobrenome já indica, não brinca em serviço quando o assunto é trabalho. Graças ao seu tempero, a mãe de João (Rafael Vitti) e Jerônimo (Jesuíta Barbosa) vai conquistar uma clientela fiel com suas quentinhas em Verão 90. Na foto, ela aparece com as cédulas de dinheiro da época.

AINDA FÉRIAS

Destinada ao público infantil, apesar do horário, 21h30, a animação Shaun, O Carneiro: O Filme estreia no sábado, 19h, no Universal TV. Dirigido por Richard Starzak e Mark Burton, filme de stop motion levou para a telona o simpático personagem da série de TV.