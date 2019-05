Canal Film&Arts estreia nova temporada de ‘The Durrells’, sobre excêntrica família decadente

O canal Film&Arts estreia nesta terça, 7, às 22h, a terceira temporada de The Durrells, que mostra a história de uma família que sai da Inglaterra para viver em uma ilha grega paradisíaca, isso nos anos 1930. Produção é baseada na trilogia autobiográfica de George Durrell e, nesta temporada, traz a família da viúva Louisa (Keely Hawes) se adaptando à deteriorada casa que alugaram, junto a uma coleção cada vez maior de animais que são adotados pelo filho mais novo, Gerry (Milo Parker). Larry (Josh O’Connor), o mais velho, sonha em ser escritor.

A ARTE DE ESCREVER

O escritor José Eduardo Agualusa é o destaque da série Fronteiras do Pensamento, que vai ao ar nesta terça, 7, às 23h, na TV Cultura e no Cultura Digital. Angolano analisa a importância de literatura e como, para ele, a ficção é um exercício de empatia, em que você consegue se colocar no lugar do outro. Autor premiado, Agualusa tem obras traduzidas para mais de 25 idiomas.

QUERIDO AUTOR

A obra de Jorge Amado é tema do programa Trilha de Letras, que será exibido nesta terça, 7, às 23h30, na TV Brasil. Para falar da obra do escritor baiano, a apresentadora Katy Navarro recebe Joselia Aguiar, que é a biógrafa do escritor baiano. No bate-papo, o assunto gira em torno dos personagens que povoam a obra dele, que teve seus livros adaptados para cinema, teatro e televisão, como é o caso de Capitães de Areia (1937), Gabriela, Cravo e Canela (1958) e Dona Flor e Seus Dois Maridos.

MUNDO DA REALIZA

O canal Smithsonian programou para esta terça, 7, às 21h, a apresentação do documentário sobre Meghan Markle, que deu à luz o primeiro filho com o príncipe Harry nesta segunda, 6. O episódio integra a série Princesas Americanas Milionárias, que é apresentada pela atriz Elizabeth McGovern. Produção mostra como o casal se conheceu e projeta como será o futuro da ex-atriz e atual duquesa de Sussex.

HUMOR DA PESADA

O humorístico A Culpa É do Cabral recebe nesta terça o músico João Gordo. Episódio vai ao às 23h, no Comedy Central. O convidado vai dar conselhos e tirar dúvidas existenciais, revelando que costuma responder a haters nas redes sociais.

PLATINADO NA TELONA

O ator Bruno Gissoni está de visual novo para o filme O Garoto, em que vive motociclista que vai ajudar escritor a encontrar as respostas que precisa para voltar a ter sucesso. Direção de Bruno Saglia.

ALTAS DISCUSSÕES

Apresentado por Christina Rocha, o Casos de Família, que já se tornou um clássicos das tardes do SBT, está completando dez anos de vida. E, para comemorar a marca, o programa desta quarta será especial e terá como tema 10 Anos Dando a Cara Contra a Violência, Preconceito e Abandono.