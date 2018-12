Canal Curta! exibe seleção de clássicos da Cinédia, começando com 24 Horas de Sonho

FRUTO DA TERRA

Cheio de novidades por esses dias, o Canal Curta! apresenta, a partir desta quarta, 19, uma homenagem a uma das mais importantes produtoras do cinema brasileiro, a Cinédia. A empresa fundada por Adhemar Gonzaga em 1930 foi a responsável pela produção de filmes dramáticos, mas com apelo popular, além de comédias que misturavam música e uma carga de humor ingênuo ou, como ficaram conhecidas, as chanchadas. O Quarta de Cinema começa nesta quarta, 19, às 21h30, com a exibição de 24 Horas de Sonho, de 1941, com Dulcina de Moraes e Odilon de Azevedo. E o projeto continua até o dia 16 de janeiro.

ELA CHEGOU

No capítulo de sexta-feira, 21, da novela O Sétimo Guardião, Nany People surge pela primeira vez como Marcos Paulo, em cena com Olavo (Tony Ramos). O químico vem de Paris e chega ao Brasil, aceitando a proposta de Valentina (Lília Cabral).

MUDANÇA CLIMÁTICA

Será lançado pela National Geographic na América Latina o documentário Os EUA e as Mudanças Climáticas do Planeta, primeiro filme realizado em Green Definition, tecnologia inovadora que permite poupar energia quando usarmos televisão. Trata-se de uma resolução certificada e testada mundialmente que tem a capacidade de diminuir até 54% a energia utilizada em algumas televisões. Os EUA e as Mudanças Climáticas do Planeta explora o impacto socioeconômico que produz a mudança climática e os desastres naturais em nosso planeta. Essa nova tecnologia, além de revolucionar padrões da indústria sobre soluções de redução de consumo energético, pode mesmo mudar a forma como produzimos conteúdo de entretenimento e publicidade. O documentário explora o impacto socioeconômico dos desastres que são gerados por causa da mudança climática, mostrando esforços na luta contra esse problema nos Estados Unidos. Documentário será exibido no sábado, 22, às 21h45, com Green Definition.

TAPETE VERMELHO

O canal TNT já está se programando para as coberturas especiais dos eventos do primeiro semestre de 2019. Como de costume, vai fazer a cobertura do tapete vermelho das diversas premiações, tanto de cinema como da música. E já começa em 6 de janeiro, com o Globo de Ouro. No dia 13, tem o Critic’s Choice Awards, dia 27, é a vez do Screen Actors Guild Awards, dia 10 de fevereiro tem o Grammy Awards, e em 24, é a vez do grande prêmio do cinema, o Oscar.

NATAL INUSITADO

O programa SóTocaTop, que é apresentado pelo cantor Luan Santana e pela atriz Fernanda Souza, terá um episódio especial de Natal, que vai ao ar no sábado, 22. Nele, os artistas participam de apresentações exclusivas, marcadas por encontros inéditos interpretando canções natalinas. IZA e Projota dão um toque diferente a Sino de Belém. Di Ferrero e Vitor Kley farão uma versão rock’n’roll de Um Feliz Natal.