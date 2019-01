Canal Brasil exibe show em homenagem a Tom Jobim, com Mario Adnet e Paulo Jobim

O Canal Brasil exibe neste sábado, 12, às 18h, dentro do programa Faixa Musical, o show inédito Paulo Jobim e Mario Adnet – Jobim, Orquestra e Convidados. O encontro dos dois violonistas foi em 2017, para homenagear os 90 anos do nascimento de Tom Jobim. Para isso, reuniram 35 músicos de uma orquestra, entre base, cordas e sopros, e deram nova roupagem a músicas do maestro e que foram interpretadas por jovens vozes.

RINDO DE SI

A HBO anunciou que está desenvolvendo a série Counterfeit, uma comédia que mostra um casal que sonha em ter filhos, mas descobre que não será possível da maneira tradicional, pois o relógio biológico está girando. Sem dinheiro suficiente para pagar a fertilização in vitro, começam a falsificar dinheiro. O mais interessante é que essa história é baseada nas experiências pessoais do casal de roteiristas Andrew Gettens e Lauren Mackenzie.

FESTANÇA

Vai ao ar neste sábado, às 22h15, no SBT, mais um episódios de Fábrica de Casamentos, que tem apresentação de Chris Flores e Carlos Bertolazzi. No episódio, o público vai conferir uma festa de casamento com a temática árabe. E a chef confeiteira Beca Milano quer impressionar o telespectador com seu bolo, que terá mais de 4,2 metros de altura, 15 mil peças em açúcar e 170 quilos de pasta de açúcar.

OLHO NO FUTURO

A Band estreia neste sábado, 12, às 12h, o programa Guia da Facu, que será apresentado por Bia Bauer, Marcello Palermo e Isa Dornelles. A atração pretende ser fonte de informação para jovens a caminho da universidade, debatendo diversos temas com convidados, que vão ajudar a tirar dúvidas sobre cursos e escolhas profissionais. Para o programa de estreia, serão abordados o valor da educação e como ela pode mudar a vida das pessoas.

BATALHA FELIZ

No Tá Brincando deste sábado, 12, o apresentador Otaviano Costa está de volta com aquele time de esportistas das mais variadas modalidades e vai contar com a presença do cantor e ator Sidney Magal. O programa entra no ar às 15h10, na Globo, e, desta vez, apresenta um quadro novo, o Valeu a Pena.

FORÇAS DO ALÉM

Estreia neste sábado, 12, 22h, no TNT Séries, a produção Midnight, Texas. Trata-se de um drama sobrenatural em que um médium, guiado pelo espírito da avó, chega a uma cidadezinha remota. E vai descobrir que o local é refúgio para vampiros, bruxas e criaturas extraordinárias.

NA TELONA

‘Eu Sou Mais Eu!’. Dirigido por Pedro Amorim, filme é protagonizado por Kéfera Buchmann, que vive uma popstar em crise, e João Côrtes, o amigo complicado. Estreia prevista para 24 de janeiro.