Canal Brasil exibe documentário sobre Marcelo Yuka e o Bis traz show do grupo Sex Pistols

HOMENAGEM

Será exibido nesta quinta-feira, 31, às 15h55, no Canal Brasil, o documentário Marcelo Yuka – No Caminho das Setas, dirigido por Daniela Broitman. Yuka morreu no dia 20 de janeiro, aos 42 anos.

“É um documentário com música, mas não musical, no mesmo sentido de outros que dominam a produção brasileira do gênero. Questões sociais – a inclusão – o permeiam. E existem as questões familiares”, escreveu o crítico do Estado, Luiz Carlos Merten, sobre o filme na época de sua estreia.

PUNK NA VEIA

A dica de música fica por conta do Canal Bis, que exibe nesta quinta, às 21h, no programa Palco Principal, o show Sex Pistols: There Will always be England, gravado em 2007 na Brixton Academy. Na formação, John Lydon, Steve Jones, Glen Matlock e Paul Cook. Aliás, no dia 2 fará 40 anos da morte de Sid Vicious, integrante do grupo.

OUTRAS TELAS

Um canal alternativo, para quem curte programação francesa, é a TV5Monde. Inclusive nesta quinta, às 21h25, ela exibe o premiado filme Nas Florestas da Sibéria. Dirigido por Safy Nebbou, longa mostra um aventureiro solitário, que se muda para uma cabana às margens do lago Baikal. Em uma certa noite, fica perdido na névoa é socorrido por um foragido russo. Daí surge uma amizade, apesar das divergências entre os dois.

NOVOS RUMOS

A Band comunicou esta semana o cancelamento do programa do apresentador Amaury Jr. Segundo a nota, foi uma decisão tomada de comum acordo. O horário desse sábado, às 23h20, será ocupada pelo Cine+, que exibirá o filme Território Restrito, um drama de 2009, com Harrison Ford, Ray Liotta e Ashley Judd. A direção é de Wayne Kramer.

LUTA PELO PÓDIO

Xuxa Meneghel estreia seu novo programa, o reality The Four Brasil, no dia 6, às 22h, na Record TV. A apresentadora vai comandar duelos vocais entre os participantes, mas os finalistas serão conhecidos logo no primeiro episódio. Esse é o diferencial do programa, pois cada um dos participantes tentará se manter na competição para receber o prêmio de R$ 300 mil. No júri estarão os cantores Aline Wirley e Leo Chaves e o produtor musical João Marcello Bôscoli.

PELAS ESTRADAS

Estreia nesta quinta, 31, às 23h30, no GNT, o documentário Claude – Além da Cozinha, que acompanha a aventura do chef Claude Troisgros por várias cidades do Nordeste, em cima de sua moto. No longa, que é dirigido por Ricardo Pompeu, acompanhamos o chef pelas estradas e conhecendo pessoas e cozinhando com elas e para elas.

VERSÕES E INVENÇÕES

O canal Discovery Turbo estreia nesta quinta, às 22h10, a quinta temporada da série Mexicânicos. Nessa fase, o programa estará em Guadalajara para mostrar os novos trabalhos que são realizados nos galpões comandados por Martín Vaca e sua equipe, que mostram suas habilidades na customização automotiva, desde restaurações certificadas de modelos clássicos, construções a partir do chassi e invenções bem diferentes.