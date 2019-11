Canal Brasil estreia faixa latina com exibição de ‘O Segredo dos Seus Olhos’, com Ricardo Darín

O Canal Brasil anunciou que todas as suas terças, às 22h, a partir desta, 12, serão dedicadas ao cinema latino-americano. O primeiro filme a ser exibido será O Segredo dos Seus Olhos, de Juan José Campanella, uma adaptação do livro do escritor portenho Eduardo Sacheri. Ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010, tem no elenco Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago. Trata-se de um olhar sobre a ditadura no país vizinho, a Argentina, e traz a história de um aposentado no tribunal penal, que escreve livro que o leva a reviver episódio brutal da repressão.

Na semana seguinte, será a vez de Machuca, de Andrés Wood, com Ariel Mateluna, Manuela Martelli, Aline Küppenheim e, no dia 26, O Clube, de Pablo Larraín, com Alfredo Castro, Roberto Farías e Antonia Zegers.