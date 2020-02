Canal Bis faz homenagem aos 75 anos de Bob Marley com exibição de documentário

Nesta quinta-feira, 6, o lendário músico jamaicano Bob Marley faria 75 anos. Morto em 1981, ao 36 anos, vítima de um câncer, o cantor, guitarrista e compositor será lembrado nesta data pelo canal Bis, que exibe, às 22h, documentário com os bastidores da gravação de Legend, lançado em 1984 e que se transformou no disco de reggae mais vendidos de todos os tempos. Filme traz imagens raras e entrevistas de arquivo. Para quem não conseguir assistir agora, pode conferir também no Bis Play.

CARDÁPIO CAPRICHADO

A partir desta quinta-feira 6, o canal de streaming Belas Artes à La Carte inclui em seu catálogo algumas preciosidades do cinema. Tem À Sombra do Vulcão (1984), um dos últimos trabalhos de John Huston, com Albert Finney, Eva (1962), de Joseph Losey, com Jeanne Moreau e música de Michel Legrand, Era uma Vez em Tóquio (1953), de Yasujirô Ozu, A Morte de um Burocrata (1966), comédia cubana de Tomás Gutiérrez Alea.

ASSUNTO COMPLICADO

O Papo de Mãe desta quinta, 6, levanta a discussão sobre tipos possíveis de guarda de filhos. Questão ganha relevância quando ocorre, por exemplo, a separação dos pais, ficando para a justiça decidir sobre guarda compartilhada, unilateral ou perda da guarda. Apresentado por Mariana Kotscho e Roberta Manreza, programa vai ao ar às 18h45, na TV Cultura. Para esclarecer dúvidas, estarão presentes a advogada Monique Rodrigues do Prado e o presidente da Associação Paulista de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, Marcelo Nascimento.

PISTAS DO PASSADO

Chegam nesta quinta, 6, às 21h10, ao canal A&E, novos episódios da quinta temporada da clássica série Cold Case. Na trama, acompanhamos o trabalho de investigação minucioso da Divisão de Homicídios da Filadélfia, que procura resolver antigos crimes, que ficaram sem uma solução. A equipe é lidera pela detetive Lily Rush (Kathryn Morris), que volta ao trabalho, após se recuperar de um atentado na temporada anterior.

LUVAS MÁGICAS

Estreia no dia 25, na HBO e HBO Go, o documentário Ali & Cavett: The Tale of the Tapes, que mostra a trajetória da lenda do boxe Muhammad Ali, tendo como base suas inúmeras aparições no talk-show de Dick Cavett. Para se ter uma ideia, entre 1968 e 1979, Ali participou do programa 14 vezes. Usando de seu carisma, sua sagacidade e seu jeito brincalhão, o pugilista e o apresentador criaram momentos marcantes da TV. A direção é de Robert S. Bader.

ARTE POP

O canal Arte1 exibe entrevista com o artista japonês Takashi Murakami, que ganhou exposição no Instituto Tomie Ohtake, em cartaz até março. Atração vai ao ar nesta quinta-feira, 6, às 23h30.