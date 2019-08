Canal Bis faz homenagem a Aretha Franklin, que morreu há um ano

Destaque internacional do canal Bis desta sexta, 16, às 21h, será o especial Um Ano sem Aretha Franklin. Para marcar a homenagem à cantora, o ator Tyler Perry recebe nomes como Alicia Keys, Jennifer Hudson, Kelly Clarkson e Celine Dion, que dão suas interpretações para sucessos da carreira da Rainha do Soul Music.

PLANO SURREAL

Galeria Futuro é o novo filme do diretor Afonso Poyart, que volta ao cinema após comandar duas temporadas da série Ilha de Ferro. No elenco, estão Marcelo Serrado, Otávio Müller, Aílton Graça.

VIDAS INTERROMPIDAS

Estreia nesta sexta, 16, às 21h, no canal HBO, a minissérie Our Boys, com a exibição de dois episódios na sequência. Filmada em Israel e baseada em história real, narra os acontecimentos que levaram ao conflito na Faixa de Gaza em 2014, quando o corpo de um garoto palestino de Jerusalém Oriental foi encontrado queimado em uma mata. A partir daí, um agente do departamento de terrorismo interno da Shin Bet (agência de segurança de Israel) inicia uma investigação e os pais do menino lutam por justiça. O seriado tem ao todo dez episódios.

VIDA SELVAGEM

O canal Discovery estreia nesta sexta, 16, às 23h45, a série A Grande Família das Montanhas. O público vai acompanhar Brett Hine que, junto com sua grande família, formada por sua mulher Wendy, seus sete filhos e seu genro, largou a cidade e foi viver nas montanhas, em uma região de natureza selvagem. Nesse novo projeto de vida, terão de aprender a viver nesse distante mundo tecnológico, precisando cortar lenha, construir móveis, caçar, cultivar e cuidar de animais, pois precisam conseguir o próprio alimento, cozinhar e, sobretudo, levar uma vida autônoma.

AGENTE DE BATINA

A quinta temporada da série Padre Brown estreia nesta sexta, 16, às 19h45, na TV Cultura e também no aplicativo Cultura Digital. Produção, que é ambientada no interior da Inglaterra dos anos de 1950, revela histórias de um sacerdote que tem talento especial para solucionar crimes. Produzida pela BBC, série é protagonizada por Mark Williams, que ficou conhecido pela participação na saga Harry Potter.

ELE ESTÁ DE VOLTA

O SBT programou para esta sexta, 16, às 23h15, em sua Tela de Sucessos, o filme Beethoven e o Tesouro Secreto. Nessa nova história, Beethoven não está mais agradando aos produtores de Hollywood. Demitido, o cão segue para casa com seu treinador. Mas o caminho será desviado para uma nova aventura.

DECIFRANDO PISTAS

A segunda temporada de Mindhunter estreia nesta sexta, 16, na Netflix. Thriller assinado por David Fincher acompanha John Douglas, agente responsável por criar perfis de serial killers.