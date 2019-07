Para homenagear oito anos da morte da cantora Amy Whinehouse, o canal Bis apresenta nesta terça, 23, às 22h, o show que a intérprete britânica fez no Shepards Bush Empire, em Londres, em 2007. No repertório, músicas que colocaram Amy no topo das paradas, como os sucessos Rehab, Back to Black e Valerie.