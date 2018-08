Canal Bis exibe documentário inédito mostrando a trajetória de Michael Jackson

O Canal Bis exibe nesta quarta, 29, às 19h, documentário inédito em homenagem a Michael Jackson, dia do aniversário do cantor, que completaria 60 anos, mas morreu em 25 de junho de 2009. O filme The Life Of An Icon traz imagens nunca vistas e entrevistas exclusivas com a mãe Katherine e os irmãos Tito e Rebbie Jackson, além de mostrar a trajetória do Rei do Pop, com seus altos e baixos.

VEM AÍ

O Sétimo Guardião, nova trama de Aguinaldo Silva, traz no elenco o ator Leopoldo Pacheco, que interpreta o mendigo Feliciano, um dos guardiães do segredo da fonte de Serro Azul. Essa cidade cenográfica foi construída nos Estúdios Globo, tem 18 mil metros quadrados, 38 edificações, 27 delas com interior, utilizadas pelos personagens. Direção de Rogério Gomes.

HOMENAGEM

Júlia Lemmertz é a convidada dessa semana do Persona em Foco, que vai ao ar nesta quarta, às 23h15, na TV Cultura. O programa contará com a participação do ator Luiz Serra e da atriz, diretora e professora de teatro Lígia Cortez, que farão a atriz relembrar histórias. Terá ainda depoimentos de pessoas que conviveram com Júlia em momentos de sua vida e carreira, como Malu Mader, Selma Egrei, Emílio de Mello, Zé Celso, Jonas Bloch.

NO RITMO

A TV Brasil estreia nesta sexta, às 22h45, a série Em Dança. Em 13 episódios, sob o comando da jornalista e dançarina Priscila Rangel, o programa trará os mais populares estilos de dança de salão. No primeiro capítulo, o Samba de Gafieira, gravado no Rio de Janeiro, traz um bate-papo com o dançarino Carlinhos de Jesus. Ao todo, a série acompanha 12 estilos: Zouk, Salsa, Bolero, Samba de Gafieira, Bachata, Lambada, Tango, West Coast Swing, Sertanejo, Forró, Kizomba e Soltinho (Foxtrot).

DUBLAGEM VIP

Pabllo Vittar empresta a voz para uma das personagens da série Super Drags, primeira animação brasileira da Netflix. Na trama, Patrick, Donny e Ramon trabalham em uma loja de departamento de dia e, à noite, se transformam em Lemon Chiffon, Safira Cian e Scarlet Carmesim. A primeira temporada tem seis episódios com lançamento em novembro.

PÚBLICO INFANTIL

Enquanto os novos episódios de Miraculous – As Aventuras de Ladybug não chegam, a criançada poderá conferir no Gloob atração inédita desse universo. Preparem-se, pois, de 31 de agosto a 7 de setembro, o canal exibirá a minissérie Miraculous Chibi. Com estética mangá, a atração traz os personagens Ladybug e Cat Noir em meio a missões pelas ruas de Paris, na França.

BOLA NO PÉ

A série documental O Negro no Futebol Brasileiro, coprodução da HBO Latin America com a Filmes do Equador, aborda as dificuldades e superações de jogadores negros para conquistar seu lugar no esporte. Baseada no livro de Mário Filho, produção traz depoimentos de atletas como Cláudio Adão, Júnior, Romário e Adriano, além de Gilberto Gil e Haroldo Costa. Com 4 episódios e dirigida por Gustavo Acioli, vai ao ar nesta quinta, 30, às 21h, na HBO.