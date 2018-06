Canal AXN exibe episódios de despedida de Pauley Perrette da série ‘NCIS’

E o momento da despedida está chegando. Após 15 temporadas conquistando fãs com sua personagem excêntrica Abigail Sciuto, ou como é conhecida, Abby, no seriado NCIS, a atriz Pauley Perrette encerra sua participação. Logo que foi divulgada a sua saída, a atriz, pelas redes sociais, mandou recados aos seus fãs, dizendo que essa era uma decisão pessoal dela, que não tinha sido demitida. O certo é que o público sentirá falta de sua figura singular.

Bem, como parte das homenagens a essa figura que marcou a equipe de investigações, o canal exibirá os dois últimos episódios com a participação da especialista forense. Nesta terça, 19, está programado One Step Forward e, no dia 26, Two Steps Back, os dois às 22h. E não é só isso, já está na grade da emissora a maratona especial lembrando momentos da Abby. No dia 24, a partir das 11h, serão exibidos Pandora’s Box, Part I, Hit And Run, Lockdown, Bulletproof, Shooter, Engaged Part 1, Recovery e Faith.

A escolha desses capítulos que integram a maratona foi feita com a participação do público, convidado pelo site do canal a votar nos seus favoritos. Foram cerca de 63 mil votos, para decidir entre 16 episódios selecionados.

A atriz aparecerá pela última vez no seriado no episódio de número 352. Nele, a equipe do Serviço Naval de Investigação Criminal (NCIS) de Washington é mais uma vez acionada para tentar desvendar caso importante de crime relacionados à Marinha americana.

Criada em 2003, a série NCIS continua sua trajetória, com exibição de novos episódios às terças, 22h, no canal AXN. E já tem uma 16ª temporada confirmada.

Guerra e Paz, produção da BBC baseada no livro de Leon Tolstoi, ganha a tela da TV Brasil a partir desta segunda, às 23h15. Em oito episódios, a série tem como pano de fundo a invasão napoleônica de 1812 na Rússia. Com cenários e figurinos de época, traz no elenco nomes como Paul Dano, James Norton e Lily James.

Sucesso da Netflix, a série catalã Merlí será analisada pelo professor Renato Janine Ribeiro, em encontros na Casa do Saber (R. Dr. Mario Ferraz, 414, tel. 3707-8900). O evento será em três terças-feiras – 19 e 26/6 e 3/7, às 19h (presencial 3x R$185 e online 3x R$195), com a exibição do episódio referente ao tema da noite.