Canais Paramount, MTV e Comedy Central exibem bastidores do filme ‘Rocktman’

Os canais Paramount, MTV e Comedy Central vão exibir um making of inédito e exclusivo com bastidores do filme Rocketman, que conta a história de Elton John e que vai estrear no dia 30 nos cinemas brasileiros. O especial As Músicas de Rocketman estreia nesta quinta, 23, às 21h, no Paramount Channel, na sexta, 24, às 20h30, na MTV, e, às 22h, no Comedy Central. Com 30 minutos de duração, atração mostra o set de produção, estúdios e intimidades de Sir John. Dirigido por Dexter Fletcher e protagonizado por Taron Egerton, narra a história do músico desde garoto até chegar ao topo, como destacado astro do rock. Filme chega aos cinemas no dia 30.

TERROR EM ALTA

A terceira temporada da série de terror Slasher chega ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira, 23. Intitulada Solstice, mostra um assassino em busca de vingança contra testemunhas de um assassinato em um apartamento. Essa temporada conta com oito episódios, que foram dirigidos por Adam MacDonald.

NOVOS MORADORES

A terceira temporada do programa A Vila estreará no dia 27, às 22h30, no Multishow. Nessa nova temporada, o ator Paulo Gustavo se desdobrará em três personagens. Além de Rique, humorista será também a barraqueira Brenda e Maria Efisema, uma senhora que mora em Copacabana e acredita ter uma saúde de ferro, mas não larga o cigarro. No elenco, Heloísa Perissé, Lucas Veloso, Mumuzinho, Katiuscia Canoro, Monique Alfradique, Ataíde Arcoverde e Ilana Kaplan, além de algumas participações especiais, como Carlinhos de Jesus, Sol Almeida e Sérgio Marone.

BONS DE PAPO

Tadeu Schmidt, na época de repórter esportivo, nunca fez uma reportagem com o irmão Oscar Schmidt. Segundo ele, o irmão era muito briguento e ele não queria ter que destacar ou criticar as posturas dele em quadra. Assim, os irmãos só tiveram encontros profissionais quando a pauta era “festiva”. A revelação está no próximo Grande Círculo, programa do SporTV, que é comandado por Milton Leite, e vai receber no sábado, 25, às 22h30, o ex-atleta Oscar Schmidt (foto). Além de Tadeu, ele também é entrevistado por Luís Roberto, Felipe Andreoli, Everaldo Marques, Magic Paula e Marcelo Courrege.

EM FUGA

O destaque desta quinta, 23, às 20h25, na TV5Monde, é o filme O Fim do Silêncio, dirigido por Roland Edzard. Na história, uma família está sem saber como lidar com a agressividade do caçula e acaba expulsando-o de casa. O jovem, então, se junta a um grupo de caçadores.

PAI E FILHA

‘Malhação’. Em cena que vai ao ar no dia 30, Jaqueline (Gabz) se desespera com atropelamento de César (Tato Gabus Mendes), que procurou a filha para dizer que quer incluí-la em seu testamento.