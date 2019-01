Cana Bis exibe doc sobre Raul Seixas, na HBO, a estreia da nova temporada de ‘True Detective’

MALUCO BELEZA

O canal Bis exibe neste domingo, às 21h30, o documentário Raul: O Início, O Fim e O Meio. Com direção de Walter Carvalho, o filme procura desvendar o mito Raul Seixas (foto). Nascido em 1945, este ano completam-se 30 anos de sua morte, ocorrida em 21 de agosto de 1989. Ícone do rock brasileiro, cantor tem sua trajetória desvendada por meio de imagens raras de arquivo, conversas com artistas, produtores e amigos.

NAS REDES

A partir deste domingo, 13, a ESPN inicia a transmissão do Australian Open, primeiro grand slam da temporada do tênis. Serão mais de 200 horas de programação ao vivo e edições diárias do Pelas Quadras, analisando os principais fatos do dia, sempre entre 21h e 22h. Essa será a oportunidade de os fãs acompanharem, depois de muito tempo, um grand slam com nomes como Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray, na mesma competição.

SHOW DE BOLA

A edição deste ano do Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, será exibida ao vivo nas salas da Cinemark, em 3 de fevereiro, às 21h. Como sempre acontece, evento conta sempre com um grande show, que este ano ficará por conta da banda Maroon 5.

NA PISTA CERTA

Enfim chegou a hora de conferir a terceira temporada da série True Detective, que estreia a partir da meia-noite, na virada deste domingo, 13, para segunda, 14, na HBO, com a exibição do primeiro e do segundo episódios. Criada por Nic Pizzolatto, mostra a investigação de um crime macabro e traz como protagonista o ator Mahershala Ali, e tem ainda no elenco Jeremy Saulnier, Stephen Dorff e Carmen Ejogo.

DESAFIANDO O MAR

O canal OFF exibe, a partir de segunda, 14, às 21h30, a segunda temporada de Alerta: Ondas Gigantes. Dirigida por Carlos Sanfelic, a série acompanha os principais surfistas brasileiros de ondas grandes, que vivem em busca desses desafios. Estão nesse seleto grupo nomes como Felipe Cesarano, Pedro Calado, Lucas Chumbinho, Lapo Coutinho, Maya Gabeira, Lucas Silveira, Pedro Scooby, Eric de Souza, Ian Cosenza e Diego Silva. Neste primeiro episódio, o desafio será encarar as gigantescas ondas da costa portuguesa.

PARA REVER

O Disney Channel já tem encomendada a segunda temporada da animação Star Wars Resistance, que está prevista para estrear no segundo semestre. Enquanto ela não chega, é bom rever os episódios da primeira temporada a partir deste domingo, 13, às 21h30, no Disney XD.

VEM POR AÍ

Jake Gyllenhaal. Ator protagoniza o thriller Velvet Buzzsaw, novo filme da Netflix, que tem a história ambientada na cena de arte contemporânea de Los Angeles. Rene Russo integra o elenco.