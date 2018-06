‘Buscamos sempre brincar da melhor forma’, diz Marcius Melhem, redator do humorístico ‘Zorra’

Redator do humorístico Zorra, que está no ar em uma nova temporada, às 22h30, na Globo, Marcius Melhem fez um linda homenagem ao humorista e ator Agildo Ribeiro, que morreu no mesmo sábado, 28. “Agildo era um dos humoristas mais generosos que eu já conheci. Sempre dando forças aos colegas. Atento e carinhoso”, disse Marcius, no quadro que encerrou o programa, e relembrou a participação do Capitão do Riso, no qual ele ria dele mesmo. “Agildo, hoje não é dia de adeus, porque não se diz adeus a quem fica. Você e sua história permanecem”, afirmou Melhem, que enfatizou a importância de Agildo para o humor brasileiro.

Quanto a essa nova temporada do Zorra, Marcius Melhem afirma que o interessante “é manter o conceito do programa, que é lidar com o cotidiano das pessoas, com a realidade do País”. “Buscamos sempre brincar da melhor forma, participando do debate atual e levantando questões importantes para o diálogo”, afirmando que o “humor é parte desse diálogo público e nacional sobre as coisas que nos impactam”.

Humorista fala sobre o uso do cotidiano para fazer o humor e como nossa realidade atual cria dificuldade no sentido de que fica complicado “acompanhar o volume dos acontecimentos diários que todo dia a gente se depara”.

Melhem fala também da questão do politicamente correto que, para ele é, na verdade, uma conquista, um avanço da própria sociedade. “É o não rir de quem já está oprimido.”

Entre os quadros, a questão religiosa entra de forma muito divertida. “A gente brinca com o tema, mas procura não ofender a fé”, afirma.

**

O Nickelodeon vai realizar no dia 26 de maio a terceira edição gratuita do Dia de Brincar, que convida crianças a se divertirem ao ar livre, em todo o País. Neste dia, durante três horas, o canal troca sua programação por uma chamada contínua para estimular atividades longe das telinhas. Em São Paulo, ainda haverá um evento gratuito no Parque Villa-Lobos, das 10h às 17h.

**

Na sexta-feira, 4, às 18h, no Multishow, a apresentadora Titi Müller retorna com a nova temporada do programa Anota Aí – Os 10 Mais, pela primeira vez é gravado no Brasil. Titi passou por várias cidades listando passeios culturais e gastronômicos de cada uma.