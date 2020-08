Brad Pitt ajuda a reformar casa de amiga no novo programa dos gêmeos Jonathan e Drew Scott

Nova atração do Discovery Home & Health, Te Devo Essa! Reforma das Estrelas estreia na quinta, 13, às 22h55. Agora, os gêmeos Jonathan e Drew Scott se comprometem a dar uma mãozinha a famosos que querem retribuir a atenção de pessoas que foram importantes em suas vidas e a forma escolhida para isso será a reforma de suas casas. Em cada episódio, um artista realiza seu objetivo. O primeiro a surgir em cena será Brad Pitt, que colocará a mão na massa para ajudar a reformar a casa de uma amiga.

Nos próximos episódios, participação das atrizes Melissa McCarthy, Viola Davis, Rebel Wilson e o cantor, compositor e produtor Michael Bublé.

Histórias de vida

Marcelo Tas conversa nesta terça, no seu #Provoca em Casa, o escritor Marcelo Rubens Paiva. Programa vai ao ar nesta terça, 11, às 22h15, na TV Cultura e no canal oficial da atração no YouTube. No bate-papo, o autor do livro Feliz Ano Velho aborda temas atuais e fala também sobre sua vida e o acidente que o deixou tetraplégico aos 20 anos de idade.

Colando imagens

Sucesso na TV e no cinema, a série D.P.A – Detetives do Prédio Azul agora será transformado em álbum de figurinhas pela Editora Panini. Com lançamento marcado para a próxima sexta-feira, 14, as incríveis aventuras dos personagens Pippo, Sol e Bento, criados por Flávia Lins e Silva, estarão registradas nos cromos adesivos, que ilustrarão as 32 páginas do álbum. E não é só isso, o público também encontrará figurinhas com mistérios a ser revelados.

Em nome da educação

O Futura estreia nesta terça, 11, às 22h, o documentário Prova Escrita, que mostra os desafios enfrentados por Janaina Barros, coordenadora pedagógica do Colégio Estadual de Seabra, no interior da Bahia, para combater a evasão escolar. Para isso, desenvolveu métodos próprios para ouvir os alunos e professores e incentivar um ambiente mais acolhedor e de estímulo à aprendizagem. O filme também está disponível no Futura Play.