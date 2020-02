‘Bauhaus: A New Era’ mostra a história do fundador da escola alemã de arquitetura

Chega nesta terça, 4, às 23h, na HBO Mundi e HBO GO, a minissérie Bauhaus: A New Era. Composta por seis episódios, a produção vai contar a história da escola de arte alemã Bauhaus. Para isso, segue a vida de seu fundador, Walter Gropius, e de seu romance com a jovem artista Dörte Helm. No elenco, Anna Maria Mühe, August Diehl, Valerie Pachner, Ludwig Trepte, com direção de Lars Kraume.

MULHERES EM AÇÃO

A atriz Bruna Linzmeyer é a convidada do programa Saia Justa, que vai ao ar na quarta-feira, 5, às 21h, no GNT. Em bate-papo com as apresentadoras Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos, a atriz fala sobre diversos temas, como fé, solidão e o autoconhecimento do corpo feminino. “Sempre fui muito livre em ter acesso ao meu corpo e isso sempre foi respeitado pela minha família”, diz Bruna, que afirma ter vindo de uma família de bruxas. “Minha mãe, minhas tias, todas trabalham com ervas e com a ancestralidade”, diz a atriz, que enfatiza a importância de se valorizar o conhecimento que é passado de geração em geração.

DEBATE ATUAL

Comandado por Marcelo Tas, o programa #Provocações recebe nesta terça, 4, o professor de história e deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Na entrevista, ele fala sobre diversos temas, como a morte de Ágatha Félix, no Complexo do Alemão, Wilson Witzel, Marielle Franco, entre outros. A atração vai ao ar às 22h15, na TV Cultura e no aplicativo Cultura Digital.

NA CASA DO OUTRO

Estreia nesta quarta-feira, 5, às 22h30, na Record TV, a segunda temporada do reality show Troca de Esposas, que terá ao todo 11 episódios. Sob o comando de Ticiane Pinheiro, o público vai acompanhar os conflitos que se desenrolam nas casas escolhidas para a troca de um integrante, mulher ou marido, que terá de viver em outra casa, em uma experiência de interação entre grupos.

FRANÇA EM DESTAQUE

A plataforma de streaming Spcine Play coloca à disposição gratuitamente, até o dia 16, cerca de 26 títulos do Festival My French Film, evento que reúne produções francesas recentes, entre longas e curtas. Alguns títulos em destaque são As Feras, de Vincent Mariette, A Grande Missa, de Méryl Fortunat-Rossi e Valéry Rosier, e os curtas Diversão, de Mathieu Mégemont, e Aventura Atômica, de Loïc Barché.

LETRA E MÚSICA

Nesta terça, 4, às 22h30, no canal Bis, o destaque é o show da cantora, compositora, rapper, produtora de discos e atriz Lauryn Hill.