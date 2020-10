Bate-papo culinário online aborda temas do livro ‘Açúcar’, de Gilberto Freyre

Autor do clássico Casa Grande & Senzala, o sociólogo e historiador Gilberto Freyre analisou o Brasil das mais variadas formas, encontrando material para centrar suas pesquisas até mesmo na culinária. E é essa sua curiosidade sobre receitas que motivou o bate-papo online Bolo Que Te Quero Bolo!, que será realizado nesta quinta, 29, a partir das 18h, reunindo o antropólogo Raul Lody e a chef Adriana Saldanha.

Com vagas ainda abertas, o workshop propõe uma discussão da vida em torno da cozinha e das receitas de doces e bolos, que foram catalogadas por Gilberto Freyre em 1939 e que fazem parte hoje do patrimônio cultural simbólico de Pernambuco. Em Açúcar: uma Sociologia do Doce, Gilberto Freyre organizou e catalogou as mais variadas receitas de bolos e doces das famílias tradicionais nordestinas. A partir desse material, lançou seu olhar sobre a sociedade da época.

Participantes do evento poderão acompanhar, a partir da cozinha da chef Adriana, o passo a passo comentado de uma dessas receitas, com detalhes sobre ingredientes e comparação das medidas que eram feitas em pires, xícaras e outros modelos.

O evento será gratuito, com transmissão pela plataforma digital moodle. As inscrições podem ser feitas pelo site www.mpumalanga.com.br.