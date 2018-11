Baseada em obra de Elena Ferrante, série ‘A Amiga Genial’ ganha data de estreia

A HBO anunciou que a série A Amiga Genial (My Brilliant Friend), baseada na obra da escritora italiana Elena Ferrante, começará a ser exibida aqui no Brasil no dia 25 de novembro, às 22h.

Nos três domingos seguintes a HBO exibirá dois episódios consecutivos e no dia 16 de dezembro vai ao ar o final da trama.

Feita em oito episódios, A Amiga Genial mostra a trajetória de 60 anos de amizade entre duas garotas da periferia de Nápoles. Lenu (Elena Greco) e Lila (Raffaella Cerullo) se conhecem nos bancos da escola nos anos 1950, e a ligação entre as meninas dura toda a vida. Até que, já idosa, Lila desaparece sem deixar rastros, e Lenu decide contar sua história.

A direção é assinada por Saverio Costanzo, e a produção foi filmada na Itália, desenvolvida com atores locais e cinematografia retratando a cidade de Nápoles do pós-guerra. A história e o roteiro são de Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur são os produtores executivos.