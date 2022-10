Band volta às novelas com ‘Valor da Vida’, que tem Carolina Kasting e Thiago Rodrigues no elenco

A Band retoma a exibição de novelas a partir de segunda, 31, com a estreia de Valor da Vida, escrita por Maria João Costa. Gravado no Brasil, Líbano e Portugal, folhetim português conta com Marcello Antony, Thiago Rodrigues e Carolina Kasting no elenco. Produção vai ao ar às 22h, com transmissão simultânea no Band.com.br e no Bandplay. A abertura conta com a música Tem Três, de Thales Lessa.

Feliz por estar de volta ao País, Marcelo Antony, que mora na Europa, fala de seu personagem na novela “Faço um neurocientista extremamente misterioso que, de alguma forma, ressuscita as pessoas, por isso ele está muito ligado ao despertar do protagonista da trama”, conta em material de divulgação.

Já o ator Thiago Rodrigues, revela que as primeiras cenas que gravou foram difíceis por causa do conflito existente entre os personagens envolvidos. “O Vasco carrega a culpa do acidente que deixou sua mulher em coma, mas, acreditando que ela não vai acordar, acaba se apaixonando pela cunhada. Esse triângulo amoroso promete dividir a opinião dos telespectadores: ao mesmo tempo em que algumas pessoas acham que esse novo relacionamento é um absurdo, outros defendem a ideia de que é algo natural, que pode acontecer com qualquer um”, explica o ator no comunicado à imprensa.

A trama

A história de Valor da Vida, segundo material divulgado para a imprensa, começa quando Artur (Rúben Gomes) é encontrado sem memória por Aisha (Isabela Valadeiro) nas ruínas do Líbano. Ao descobrir sua identidade, o milionário se dá conta de que é dado como morto há 20 anos. Mas, apesar do tempo que passou, ele não envelheceu um dia sequer. Após o desaparecimento, sua mulher, Júlia (Dalila Carmo), se casa com Vitorino (Joaquim Horta), seu melhor amigo. Porém, ao se deparar com o então “falecido”, ela percebe que ainda o ama e fará tudo o que estiver ao seu alcance para reconquistá-lo.

Em meio a tantos rostos “desconhecidos”, Artur vê alguma familiaridade em Isabel (Daniela Melchior), mas como ele pode conhecê-la se a modelo tem apenas 19 anos e o empresário desapareceu um ano antes de seu nascimento?

A autora

Maria João Costa, vencedora do Emmy Internacional pela novela Ouro Verde, líder de audiência no canal português TVI, que foi exibida na Band e está no streaming atualmente. Agora a autora volta a colocar um folhetim seu na tela brasileira, com a estreia de Valor da Vida. “Assim como o nome diz, a história fala sobre a importância da vida para cada um de nós e qual o valor que cada um lhe atribui em função da posição que ocupa na sociedade”, diz a autora em material da emissora.

Para Maria João, sua novela “tem várias questões éticas e filosóficas. É uma trama complexa, densa, que passa por vários países, e eu espero que os brasileiros gostem e se divirtam”.