Artistas e criadores integram ação do YouTube com a música infantil ‘Lavar as Mãos’

Todo mundo está tentando fazer com que as pessoas entendam a importância da higiene nesse momento de pandemia de coronavírus. De forma divertida e clara, o YouTube fez uma parceria com criadores e artistas e lançou o desafio #FiqueEmCasa e lave as mãos #Comigo. Para isso, tomou como base a música Lavar as Mãos, de Arnaldo Antunes, uma marca do programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Com a intenção de divulgar em redes sociais, para alcançar o maior número de pessoas, vemos nesses vídeos o povo do Porta dos Fundos, Carolina Ferraz, a banda Francisco, El Hombre, Canal do Júlio, do Cocoricó, Professor Nolsen, Luccas Neto, e o próprio Arnaldo Antunes. Essa versão exclusiva da canção de Marcio Arantes e Arnaldo Antunes foi editada por Rosa Celeste.

No material de divulgação, Cao Hamburger, criador do Castelo, falou sobre a campanha. “Naquela época, lavar as mãos já era uma questão de saúde pública, principalmente para a população de baixa renda. Pensei em um clipe com uma música chiclete para as crianças e os pais sempre lembrarem. O Arnaldo fez essa obra prima que se transformou em um clássico. Espero que utilizá-la para combater essa pandemia seja tão eficiente quanto na época em que lançamos o programa.”

Investigação

Com imagem em HD, o que já ajuda bastante, a TV Brasil ganhou muito ao começar a exibir a ótima série Sherlock, que traz Benedict Cumberbatch na pele do famoso detetive Sherlock Holmes. Ao seu lado, o incansável amigo e parceiro John Watson (Martin Freeman). E, nesta terça, 24, às 21h30, chega ao canal a segunda temporada, com um caso diferente em cada episódio.

Aventura

Destaque desta terça, 24, às 22h30, na Record TV, é a exibição do filme A Múmia – Tumba do Imperador Dragão. Exibido com audiodescrição, mostra como o Imperador Dragão (Jet Li) é amaldiçoado pela feiticeira Zi Juan (Michelle Yeoh) e ele e seu exército de 10 mil homens são petrificados. Dois mil anos depois, seu túmulo é descoberto por Alex O’Connor (Luke Ford), filho dos aventureiros Rick (Brendan Fraser) e Evelyn (Maria Bello).

Bem-humorado

No episódio desta terça, 24, às 22h30, no GNT, de Que História É Essa, Porchat?, o apresentador começa o programa dizendo que a Heloísa Périssé tem as histórias das amigas mais doidas do mundo e a provoca a contar histórias ao mesmo tempo. É o que vamos ver neste episódio, que conta também com a presença de Cleo e Rodrigo Fagundes.

Diversão

O Prime Video está disponibilizando, gratuitamente para seus clientes, uma seleção de conteúdo infantil e para a família, com filmes e séries de TV.

Complicações

Estreia na sexta, 27, no Globoplay, a série The Affair, que mostra o caso entre o escritor Noah (Dominic West) e a garçonete Alison (Ruth Wilson). Relação serve como pano de fundo para o drama, que se desenvolve a partir do ponto de vista dos amantes e dos traídos.