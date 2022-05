Arrigo Barnabé tem vida e obra documentadas em filme de Alain Fresnot

O multiartista Arrigo Barnabé é tema de documentário que será exibido nesta quarta, 11, no Canal Brasil, a partir das 20h. Dirigido por Alain Fresnot, o filme refaz a trajetória pessoal e artística do cantor, compositor, ator e maestro.

Amigo Arrigo (2019) aborda desde o início de carreira do músico em Londrina, sua cidade natal no Paraná, passando por sua participação na Vanguarda Paulistana, que surgiu na década de 1970, no Teatro Lira Paulistana. Além dele, outro nomes integraram o movimento, como Itamar Assumpção, os grupos Rumo, Língua de Trapo e Premeditando o Breque, as cantoras Eliete Negreiros, Vânia Bastos e Ná Ozzetti.

Um dos pontos abordados da obra de Arrigo Barnabé, 70 anos, é o seu emblemático Clara Crocodilo (1980), considerado um dos discos brasileiros mais importantes.

E o filme vai caminhando pelo tempo junto com o personagem, mostrando também a versão Arrigo como ator e compositor de trilhas para filmes, e seu trabalho erudito. Destaca ainda sua importância na valorização recuperação da obra de Lupicínio Rodrigues.

Documentário traz depoimentos de Tom Zé, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso, Elis Regina, além de mostrar suas canções interpretadas por Vania Bastos, Cassia Eller, Caetano Veloso, Tetê Espíndola, e o próprio Arrigo.