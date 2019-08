Apresentado por Sandra Annenberg, programa ‘Como Será?’ comemora cinco anos

Sandra Annenberg está com tudo, passa por um momento especial em sua carreira. Ela foi confirmada como apresentadora do Globo Repórter, ao lado da veterana Glória Maria, após a anúncio da saída de Sérgio Chapelin.

Mas não é só isso que está fazendo a jornalista ainda mais feliz, ela que sempre surge na tela com seu sorriso brilhante e com suas reações espontâneas. Além dessa nova tarefa, Sandra Annenberg comemora cinco anos do programa Como Será?, que vai ao ar nas manhãs de sábado.

E, para festejar a data, a atração deste sábado, 10, será pra lá de especial. Para isso, foi montada uma arquibancada no estúdio, que receberá os cinco repórteres do programa, que são Alexandre Henderson, Júlia Bandeira, Mariane Salerno, Renato Cunha e Rogério Coutinho, e cinco fiéis telespectadores.

Como se trata de uma festa, estará presente para animar o ambiente, a Banda Anelo, que foi formada no Instituto Anelo, uma associação sem fins lucrativos, criada para ensinar música para crianças da periferia de Campinas, em São Paulo.

O Como Será? começa cedinho, a partir das 7h14.