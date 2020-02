Após conquistar o Oscar e o público, ‘Parasita’ chega ao streaming

Após sucesso nos cinemas e conquista do Oscar 2020, além de vários outros prêmios, o filme Parasita chegou esta semana à plataforma Looke. Dirigido por Bong Joon-ho, mostra a família de desempregados Ki-taek, que vive em um porão sujo e superapertado. Por obra do acaso, o filho adolescente começa a dar aula de inglês para uma garota de família rica. Daí surge a ideia de todos se infiltrarem nesse mundo de riqueza.

MUNDO DAS MÁQUINAS

A aguardada terceira temporada de Westworld vai estrear no dia 15 de março, às 23h, na HBO e na também na plataforma HBO GO. Nessa nova etapa, afloram as discussões sobre a última fronteira da inteligência artificial. Questões frequentes, que habitam nossas mentes, se mantêm presentes na série, como até que ponto dominamos ou somos dominados pelas máquinas. No elenco, Evan Rachel Wood, Anthony Hopkins, Jeffrey Wright, James Marsden, Thandie Newton e Ed Harris.

NOVOS PERIGOS

Chega no dia 6 de março, às 22h, ao canal A&E, a 11.ª temporada da série NCIS: Los Angeles. Prepare-se para acompanhar “G” Callen (Chris O’Donnell) e Sam Hanna (LL Cool J) em novas missões. Integram também a equipe, arregimentada por Hetty (Linda Hunt), a agente especial Kensi Blye (Daniela Ruah), o detetive secreto Marty Deeks (Eric Christian Olsen), além de Eric Beale (Barret Foa), fera nos computadores, e a analista de inteligência Nell Jones (Renée Felice Smith). Tem ainda a volta do lutador Bill Goldberg, como o agente Lance Hamilton. No primeiro episódio, Callen e Sam se unem a capitão da Marinha para pegar os espiões a bordo de seu navio.

MÚSICA E CINEMA

Um dos destaques da TV Brasil nesta sexta, 28, será a apresentação do espetáculo Cine Concerto, a partir das 22h30. Trata-se de show para fãs de cinema, com os músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSB) interpretando trilhas sonoras de filmes que marcaram época, como Star Wars, Piratas do Caribe, Vingadores, Rei Leão, Harry Potter, além da abertura da série Game of Thrones. A direção cênica é de Gil Vicente Tavares e a regência, do maestro Carlos Prazeres.

NOVO FÔLEGO

Com a oitava temporada confirmada pela NBC, a série cult The Blacklist supera boatos de corte devido à baixa audiência. E para os fãs que acompanham a trajetória do criminoso internacional Raymond Reddington (James Spader), a outra notícia é que, a partir do dia 26 de março, o canal AXN começa a exibir a sétima temporada.