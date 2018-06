Pelo visto vale muito a pena as campanhas de fãs pela internet, agora foi a vez da série Lucifer, que após ser cancelada pela Fox, ser resgatada pela Netflix, e ganhar a aguardada quarta temporada.

O público brasileiro também participou da campanha em prol do retorno da produção, que conta a história do diabo que abandona o inferno para morar em Los Angeles, e aqui se uniu à detetive Chloe, do FBI, para resolver casos complicados.