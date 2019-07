Anitta e Ludmilla se apresentam juntas no palco do ‘Caldeirão do Huck’

No programa Caldeirão do Huck deste sábado, 27, as cantoras Anitta e Ludmilla se apresentam juntas, na primeira performance ao vivo da música Onda Diferente, que integra o mais recente álbum de Anitta, Kisses.

Comandado por Luciano Huck, o Caldeirão terá uma surpresa especial para Anitta, que a colocará no quadro Visitando o passado, que remonta a casa de sua avó, onde ela foi criada, em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro.

PARCERIA INCERTA

Estreia nesta quarta, 24, às 20h55, na TLC, a terceira temporada de 90 Dias para Casar: Felizes para Sempre?, que mostra casais formados por americanos e estrangeiros que têm o sonho da vida a dois nos Estados Unidos. Atração é um derivado de 90 Dias para Casar, que apresentava os casais que levavam em frente a ideia de consumar sua união, mesmo em países distantes. Agora, vamos acompanhar como os participantes estão vivendo e como se desenrolaram esses complicados relacionamentos.

PROJETO AMPLIADO

O cantor Luan Santana lança, em 23 de agosto, seu sexto projeto audiovisual, intitulado Viva, no Globoplay, e que foi gravado na Bahia. Ele será o primeiro artista a integrar a categoria musical na plataforma de streaming. Além do show, o projeto contém ainda detalhes de bastidores, curiosidades e entrevistas.

RETA FINAL

Neste mês de férias, que por sinal já está acabando, a programação da Sessão da Tarde tem feito sucesso. E, nesta quarta, 24, o destaque é a comédia Ela É a Poderosa, dirigido por Garry Marshall, que tem no elenco Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huffman, Dermot Mulroney, Cary Elwes, Garrett Hedlund.

PROFISSÃO PERIGO

O Arte1 exibe nesta quarta, 24, às 18h, o filme Sinfonia da Necrópole. Na trama, o aprendiz de coveiro Deodato (Eduardo Gomes) conta com a ajuda de Jaqueline (Luciana Paes), funcionária do cemitério, para recadastrar túmulos abandonados. No decorrer do trabalho, ele percebe estranhos acontecimentos no local, fazendo com que reavalie sua função e como ela pode ter consequências. Premiado no Festival de Gramado de 2014, longa tem direção de Juliana Rojas.

ELE É O CARA

O três passou há pouco nos cinemas, mas o primeiro é ainda o melhor. E John Wick: De Volta Ao Jogo poderá ser conferido nesta quarta, 24, às 21h30, no canal Megapix. É neste filme que um dos maiores assassinos, que agora está aposentado, surge, sim John Wick, vivido por Keanu Reeves. Vivendo tranquilo com seu cãozinho, mas sofrendo a falta de sua mulher, John será levado a buscar vingança. Até as últimas consequências.

NOVO CAPÍTULO

Algumas séries da Netflix já foram confirmadas para novas temporadas. Entre elas, The Umbrella Academy, Sex Education, The Society, A Ordem, Dead to Me (Disque Amiga para Matar), O Escolhido, Titãs, You, Boneca Russa e Love, Death & Robots. Além disso, a quinta e última temporada de Lucifer, com Tom Ellis, ainda sem data de estreia, terá dez episódios.