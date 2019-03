Amora Mautner continua com as gravações de ‘A Dona do Pedaço’ no Rio Grande do Sul

A diretora artística Amora Mautner dirige cena da novela A Dona do Pedaço com Nivea Maria, que vive Evelina, mãe de Maria da Paz (Juliana Paes). Gravações foram em Jaguarão, no Rio Grande do Sul

VERDADES E MENTIRAS

No próximo dia 24, o Domingão do Faustão estreia o quadro Engana Que Eu Gosto, que será um desafio para o público. Na nova atração, o Domingão recebe, a cada semana, três grupos de anônimos que se apresentam em modalidades diversas. O detalhe é que, entre os integrantes de cada grupo, apenas um não domina o que está apresentando. Este “enganador” aprendeu a modalidade dias antes apenas para poder se apresentar junto com os profissionais. Ao público cabe identificar o amador, por meio de votação via GShow. Somente após a apresentação, a identidade dele é revelada. Ao final da noite, o “enganador” menos votado pelo público será o vencedor.

NOVOS TEMPOS

Estreia nesta segunda, 18, às 22h, no Comedy Central, a série Homens?, uma parceria da emissora com o grupo Portas dos Fundos. Produção tem um total de oito episódios e mostra um grupo de amigos em um momento de questionamentos sobre o que é ser homem hoje em dia, o que eles querem e o que podem fazer. No elenco, Fabio Porchat, Gabriel Godoy, Raphael Logam e Gabriel Louchard.

RESPIRANDO ÓPERA

O Arte 1 exibe nesta segunda, às 21h30, a nova temporada de This Is Opera, apresentada pelo pianista Ramon Gener. Feita em 15 episódios, atração narra a história de grandes nomes da ópera e, para isso, visita cidades como Londres e Viena. No primeiro episódio, o apresentador tem ao seu lado o contratenor Philippe Jaroussky, que destaca a importância de Veneza e a genialidade de obras de Vivaldi.

QUATRO PATAS

Começa nesta segunda, 18, às 10h e reprise às 17h45, no Discovery Kids, a exibição da série inédita 44 Gatos, que é inspirada em 44 Gatti, um clássico entre as canções infantis italianas. Os protagonistas são os gatinhos Lampo, Milady, Pilou e Almôndega, que moram juntos na casa da Vovó Pina. E esses bichanos possuem um talento especial, formando a banda chamada Buffycats, que anima os encontros entre todos os gatos da vizinhança.

TOMANDO DECISÕES

E a Band estreia neste segunda, 18, às 22h, a nova temporada de O Aprendiz, sob o comando de Roberto Justus. O reality de empreendedorismo e negócios reúne 18 influenciadores digitais para disputar o prêmio de R$ 1 milhão. E o programa, a partir do dia 22, também será apresentado pelo Canal Sony toda sexta, às 20h25.

SEGUNDA ANIMADA

O Studio Universal dedica esta segunda, 18, a filmes de animação, e começa logo cedo, desde 8h25, com Os Papa-Meias, Os Smurfs, O Espanta Tubarões e O Corajoso Ratinho Despereaux.