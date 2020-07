Ambientada na Índia, a animação ‘Mira, a Detetive do Reino’ está chegando ao Disney Junior

Segunda-feira, 20, será dia de estreia no canal Disney Junior. Trata-se da série de animação Mira, a Detetive do Reino, que é destinada aos pequenos em idade pré-escolar, na faixa de 2 a 7 anos, e será exibida de segunda a sexta, sempre às 19h15.

Interessante que a história é ambientada na Índia, na fictícia e mágica Jalpur. Na história, Mira é uma garotinha muito esperta e observadora e, por isso mesmo, é nomeada detetive real pela rainha. Para resolver os mais incríveis casos que aparecem, a menina contará com a ajuda de personagens importantes, como o seu amigo, o príncipe Neel, a sua criativa prima Priya e os engraçados mangustos Mikku e Chikku (os mangustos são animais típicos da Ásia).

Como crianças pequenas geralmente não têm paciência para ficar paradas por muito tempo em frente da tela, a animação já sai na frente com seus episódios curtos, de 11 minutinhos. Além das aventuras de Mira e seus amigos, a animação retrata um pouco da tradição e dos costumes do sul da Ásia, como as danças, comidas e vestimentas.

Na parte musical, a animação combina estilos característicos da região, desde o que se produz em Bollywood, a indústria de cinema indiano, com gêneros como pop, música clássica e folclórica.