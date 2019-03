Amazon Prime Video confirma terceira temporada da série ‘American Gods’

A Amazon Prime Video confirmou a terceira temporada de American Gods. Baseada na obra de Neil Gaiman, a série traz no elenco Ricky Whittle e Ian McShane e conta a história da batalha entre os deuses tradicionais, de origens mitológicas, e uma nova legião deuses. A segunda temporada está disponível na Amazon desde o dia 11.

CONTANDO HISTÓRIA

O destaque desta quarta, 20, às 20h, da faixa É Tudo Verdade, do Canal Brasil, será filme Torquato Neto – Todas as Horas do Fim, de Marcus Fernando e Eduardo Ades. Documentário mostra a trajetória de vida do jornalista, poeta, cineasta e compositor, que tem seu nome ligado ao movimento tropicalista. Para contar a história de Torquato Neto, além de mais de 200 fotos, foram entrevistados amigos e parceiros, além de utilizar clipes da Tropicália.

CAÇANDO MONSTROS

A TV Brasil apresenta, a partir desta quarta, 20, às 21h15, a série Ernesto, o Exterminador de Seres Monstruosos, adaptada do livro do escritor uruguaio Roy Berocay. Com 13 episódios e voltada para crianças de 6 a 12 anos, a atração mostra Ernesto (Augusto Madeira), o tal exterminador de seres monstruosos, procurando resolver um caso diferente a cada episódio, contando sempre com a ajuda de seu fiel escudeiro Bartolomeu (Matheus Costa) e de sua amiga Martina (Priscila Assum).

PARA LEMBRAR

O SescTV exibe entrevista feita com o escritor João Carlos Marinho, que morreu no domingo, 17, aos 83 anos. Considerado referência da literatura infantojuvenil e autor do clássico O Gênio do Crime (1969), Marinho participou do episódio Literatura Infantil Não Tão Infantil Assim, dentro da série Super Libris, dirigida por José Roberto Torero, falando sobre esse gênero literário. Produção será exibida também na quinta, às 10h30, sexta, às 20h30, e sábado, às 19h.

DE ROUPA NOVA

O canal Bandnews TV está completando 18 anos e, para comemorar a data, inaugura nesta quarta, 20, seus novos estúdios e a adoção de um novo padrão visual, sendo que vinhetas, layout da tela e logotipo vão mudar. Agora, o canal passa a operar em quatro diferentes cenários.

ROSTOS ALTERADOS

A Globo promoveu nova alteração no programa Bem Estar. Depois da saída de Fernando Rocha, agora foi a vez de Mariana Ferrão deixar o matutino. Com seu contrato vencendo no fim do mês, a apresentadora optou pela não renovação e se desligou da emissora. Assim, já na terça-feira, 19, o comando do programa ficou com a jornalista Michelle Loreto.

SOBE O SOM

A nova temporada do programa ‘SóTocaTop vai estrear no dia 30, na Globo, e contará com IZA e Toni Garrido no comanda dos primeiros episódios.