Amaury Jr. entrevista Temer para estreia na Band; saiba como será o programa

Após 17 anos, Amaury Jr. está de volta à Band. E seu novo programa, assim como na RedeTV!, levará seu nome – mas o formato passou por reformulações. Tudo porque Amaury percebeu que precisava se renovar.

É definido pela produção como uma revista eletrônica semanal – vai ao ar aos sábados.

Ele continuará indo a festas e fazendo sua tradicional cobertura de eventos, mas também apostará em viagens, quadros e entrevistas especiais.

Na estreia, marcada para o dia 27, às 23h30, ele mostrará os melhores momentos de uma conversa de 2 horas que teve com o presidente – e seu amigo – Michel Temer, em Brasília.

O encontro ocorreu ontem, 16, às 9h30, no Palácio do Jaburu, e teve muitos momentos de descontração.

Além de entrevistas com políticos, empresários e artistas, Amaury terá quadros fixos em seu novo programa.

Em um deles, o Adivinhe Quem Vem Para o Jantar, ele convidará uma personalidade para um papo em algum restaurante badalado da cidade. Para a ocasião, o chef do local criará um menu especial, inspirado no entrevistado da noite.

Já o Roda de Convidados será produzido em estúdio, com Amaury no centro do debate dos assuntos mais importantes da semana. Para as reportagens, carnaval e Copa do Mundo já estão garantidos na pauta do programa.

+ Notícias

Vera Holtz é uma das grandes apostas para Orgulho e Paixão, próxima novela das seis, da Globo. Ela será Ofélia Benedito, mãe de cinco filhas: Elisabeta (Nathalia Dill), Mariana (Chandelly Braz), Jane (Pamela Tomé), Cecília (Ana Júlia Dorigon), e Lídia (Bruna Griphão). Seu maior desespero é encontrar um bom partido para cada uma delas e fará muitas trapalhadas para atingir seu objetivo.

Para cada escolha, uma consequência. Assim será a dinâmica do BBB18. Em todas as provas a serem realizadas no reality show, o vencedor enfrentará dilemas que podem beneficiar a si mesmo, mas prejudicar o grupo. Uma nova regra que certamente estimulará os conflitos entre os confinados.

Celso Portiolli e Luís Ricardo superaram Gisele Bündchen em aparições em comerciais na TV em 2017. De acordo com o ranking criado pela Controle da Concorrência, que monitora o mercado publicitário nacional, os apresentadores do SBT superaram a modelo e ficaram, respectivamente, na 3.ª e 6.ª posição. Gisele, em 7.ª. O líder da lista é o cantor Zezé Di Camargo.

Titi Müller apresentará particularidades do Sul e do Sudeste do Brasil para a nova temporada de Anota Aí – Os 10 Mais. Ela visitou SP, Campos do Jordão, Paraty, Rio, Belo Horizonte, Brumadinho, Ouro Preto, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, e preparou listas com dicas de cultura, gastronomia, passeios e compras. Estreia em maio no Multishow.