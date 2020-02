Algumas dicas de séries e filmes para quem vai curtir o carnaval longe da folia

Aguardado ansiosamente por quase todo mundo, o carnaval está chegando e os foliões já estão nas ruas acompanhando os blocos, que seguem com tudo, em todas as direções das cidades. Mas sempre tem uma parcela do público que não está nem aí para a festa pagã, preferindo encontrar outras formas de diversão. Para os que curtem ficar em casa ou em algum lugar mais calmo, umas das opções é aproveitar para assistir aos destaques das plataformas de streaming. Tem séries, filmes e documentários.

Entre as atrações mais recentes, uma boa pedida é Dois Papas, que tem direção do brasileiro Fernando Meirelles e está na Netflix. A história retrata um momento de reviravolta no Vaticano, quando o alemão Joseph Ratzinger, Bento XVI, vivido por Anthony Hopkins, se encontra com o cardeal argentino Jorge Bergoglio, interpretado por Jonathan Pryce, para se confessar e dizer que abdicará ao cargo. Em meio a muitos assuntos, pessoais e mundiais, os dois homens discutem, se entendem e se aproximam.

Também na Netflix, o filme Estrada Sem Lei mostra a incrível perseguição dos policiais Frank Hamer (Kevin Costner) e Maney Gault (Woody Harrelson), aposentados, mas requisitados para a missão, que saem pelas estradas atrás de Bonnie e Clyde.

Do catálogo da HBO GO, uma série que pode abalar nossa confiança na humanidade. Em apenas seis episódios, Years and Years, de Russell T. Davies, revela um futuro distópico. Em um primeiro momento, tudo parece muito inacreditável, mas, vendo como o mundo está complicado, dá para pensar que o que se passa ali na ficção pode sim se tornar realidade. Com Emma Thompson no elenco, a história traz pessoas revelando seus posicionamentos mais controversos e políticos ganhando o apoio da população para seus projetos mais aterradores.

Outra série curtinha (até agora são duas temporadas rápidas) e que está disponível na Globoplay é Killing Eve. Em cada episódio, histórias temperadas com humor e certa acidez dos personagens em meio a caçadas policiais. Na trama, a agente da inteligência britânica Eve Polastri (Sandra Oh) tenta desvendar uma série de assassinatos e fica no calcanhar da assassina de aluguel russa Villanelle (Jodie Comer). É uma relação de gato e rato, mas que faz com que as duas antagonistas acabem nutrindo uma certa dose de admiração uma pela outra.

E na Amazon Prime Video, uma série que não é das mais recentes, mas é também curta e dá pra conferir rapidinho: Good Omens. Adaptada do livro de Terry Pratchett e Neil Gaiman, ela mostra a relação conturbada entre o anjo Aziraphale (Michael Sheen) e o demônio Crowley (David Tennant). Apesar de estarem em lados opostos, a convivência na Terra, por milhares de anos, os transformou em amigos. E eles unem suas forças para impedir o fim do mundo.

Um bom carnaval a todos!