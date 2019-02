Aguardada e merecida estreia de Maju Coutinho no ‘Jornal Nacional’ agitou a internet

A jornalista Maria Júlia Coutinho, que surge diariamente na tela da Globo como a moça do tempo, interagindo de maneira espontânea e descontraída com os colegas, como William Bonner, subiu um importante degrau no sábado à noite. Sentada atrás da bancada ao lado de Rodrigo Boccardi, apresentou as notícias do Jornal Nacional, tornando-se a primeira mulher negra a conquistar esse posto.

Será apenas nos fins de semana, mas, depois do sucesso que foi essa primeira aparição, não somente pelo fato de ser mulher e negra, e sim pelo desempenho positivo da jornalista e a simpatia que faz parte dela e impregnou a noite de sábado.

Que sábado! Provável que o JN tenha tido sua maior audiência em anos, foi muito bonito ver Maju brilhando e sendo cumprimentada pelos colegas no encerramento do jornal.

Vamos aguardar para ver se vai rolar a dobradinha Maju Coutinho e Renata Vasconcellos. Um Jornal Nacional apresentado por duas grandes jornalistas, seria lindo.

Por enquanto, parabéns, Maju Coutinho, foi lindo.