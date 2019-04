Abril no Telecine tem ‘Homem Formiga e a Vespa’ e um combo triplo de ‘Vingadores’

O Telecine divulgou atrações para os próximos dias. O destaque, guardado para o dia 20, às 22h, no Telecine Premium, é o filme Homem Formiga e a Vespa. Está programada também homenagem aos 130 anos de nascimento de Charles Chaplin, com exibição, na terça, 16, no Telecine Cult, de alguns de seus filmes – às 13h25, O Garoto, às 14h30, Em Busca do Ouro, às 15h55, O Circo, às 17h40, Luzes da Cidade, às 19h50, Tempos Modernos, às 22h, O Grande Ditador, à 0h40, Luzes da Ribalta. E, no dia 19, tem a Invasão Marvel, com o combo triplo Vingadores, no Telecine Pipoca – Às 17h, Os Vingadores, às 19h30, Vingadores: Era de Ultron, e, às 22h, Vingadores: Guerra Infinita.

DE OLHO NO PASSADO

A National Geographic estreia no dia 1º de maio, às 21h, a série Os Mistérios da Civilização Maia. Em seus quatro episódios, produção aprofunda descobertas do ano passado, quando arqueólogos exploraram ruínas perdidas revelando pirâmides, cidades inteiras, fazendas, abaixo de espessa cobertura florestal. Tais descobertas ajudam a reescrever a história de uma das civilizações antigas mais misteriosas.

PESQUISANDO O BRASIL

Estreia nesta quinta, às 22h, na TV Brasil, a série Faróis do Brasil, que revela belezas e histórias dessas torres e de suas cidades. Neste primeiro episódio, será exibida edição sobre o Farol da Ilha Rasa, monumento localizado no Arquipélago das Cigarras, na costa da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao todo serão 13 episódios de 26 minutos cada, que conta com apresentação da jornalista Tâmara Freire.

SUSTOS E SILÊNCIO

Está disponível no catálogo da Netflix o filme de terror O Silêncio (The Silence), que é protagonizada por Kiernan Shipka. Dirigida por John R. Leonetti, trama se passa em um mundo atacado por criaturas assassinas, que são atraídas pelo som. A sinistra aventura mostra a jovem Ally Andrews (Kiernan Shipka), que perdeu a audição alguns anos antes, e que parte com sua família em busca de refúgio. Será uma jornada sinistra, em que eles vão se deparar com um culto sinistro, no qual os membros querem explorar os sentidos aguçados de Ally.

BRASIL PREMIADO

Considerado uma das maiores premiações para produções de televisão mundial, o Emmy Internacional Kids 2018 premiou a temporada Malhação – Viva a Diferença, da Globo, na categoria série. Essa é a quarta indicação de Malhação para o prêmio. Criada por Cao Hamburger e com direção de Paulo Silvestrini, a atração teen, que pela primeira vez foi ambientada em São Paulo, competiu com produções do Canadá, da Austrália e Alemanha, tendo como tema a diversidade.

BEM-HUMORADOS

A série Os Roni mostra as confusões dos irmãos nordestinos Roniclayson (Whindersson), Ronivaldo (Tirullipa) e Roniwelinton (Carlinhos). Estreia é nesta quinta, 11, às 22h, no Multishow.