A ‘vítima’ da vez de Tatá Werneck, no seu ‘Lady Night’, é a atriz Deborah Secco

A nova temporada do programa Lady Night, recém estreada no Multishow, teve Fátima Bernardes, Taís Araújo, Rodrigo Santoro e Ana Maria Braga. E, nesta sexta-feira, 19, será a vez de Deborah Secco. Como todos que passam pelas mãos de Tatá Werneck, a atriz terá de encarar os mais incríveis e engraçados desafios. Será um papo aberto, sem limites para questões, mas a atriz vai encarar tudo de cara limpa. Terá de passar pelos quadros, que ganharam nomes bem sugestivos, como o Confessa, Adolescentes, Engole Secco e Tô Seca pa Sabê. Além disso, vai rolar temas como numerologia e superstição. Sobre essa passagem animada pelo programa, atriz falou ao Estado.

Deborah conta que, quando recebeu o convite, não pensou duas vezes, aceitou, pois, para ela, “Tatá é uma artista incrível, vital e revolucionária”. Como o público, do outro lado da telinha, atriz afirma que se divertiu muito em todos os momentos do programa, não se intimidando com a sagaz apresentadora.

“Em nenhum momento, fui pega de surpresa (risos). É que eu já fiz muitas entrevistas e acho que já fui questionada sobre tudo que eu poderia responder sobre mim”, confessa Deborah, que se diz segura com questões pessoais. “Não costumo me amedrontar com perguntas diferentes, não tenho medo nem vergonha da verdade.”

Mãe da pequena Maria Flor, de três anos, Deborah Secco conta que a filha não deve ver sua participação no Lady Night, mas porque ela já vai estar dormindo, além disso, ainda não se concentra muito em programas de adultos ainda. “Mas não teria problemas em ela ver. A verdade é sempre dita na minha casa de todas as formas e tudo que ela entende, questiona e pergunta a gente explica sempre com a verdade.”

O talk-show comandado pela atriz e humorista Tatá Werneck ainda terá a presença de nomes como Lulu Santos, Selton Mello, José Aldo, Isis Valverde, Chay Suede e Larissa Manoela. Além daquele inquérito surreal, estão na lista doula, padeiro, paraquedista, detetive, motoqueiro, velejador, filósofo, mestre cervejeiro e até um Papai Noel.

O programa é exibido de segunda a sexta, às 22h30, no canal Multishow, e terá um total de 11 episódios.