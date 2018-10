A turminha do ‘Cocoricó’ ganha novos vídeos animados, confira ‘Chuva, Chuvisco, Chuvarada’

A turma do Julio, que conquistou o público infantil, surge agora no formato de animação. Iniciado em julho, esse novo projeto traz clipes com os personagens do programa Cocoricó, que apresentam as canções que cativaram os pequenos. A criançada pode conferir novos clipes da turma do Cocoricó, a partir desta quarta, no canal digital da TV Cultura no YouTube. O primeiro a ser exibido nesta quarta, 17, é o Chuva, Chuvisco, Chuvarada.

UM PARAÍSO

A apresentadora Giovanna Ewbank começou a gravar uma série especial de verão para o GNT, direto de Fernando de Noronha. Com estreia programada para janeiro, No Paraíso com Gio Ewbank terá a cada episódio um convidado especial e a primeira a participar será Bruna Marquezine. Além das entrevistas com rostos conhecidos, Giovanna e seu irmão Gian Luca conversam com moradores da ilha e mostram lugares especiais. A série é produzida pela Sentimental Filmes e tem direção de Paula Buarque.

MÚSICA NA VEIA

Reconhecida pelo seu lado humorístico, a atriz Samantha Schmutz vem exibindo seus dotes musicais. Atualmente, ela participar do programa Popstar, da Rede Globo, mostrando sua versatilidade e potência vocal nas tardes de domingo. Além disso, agora em novembro, está prevista a terceira temporada de Samantha Canta, no canal Bis, em que fará homenagem a Michael Jackson, Madonna e Caetano.

DESVENDADO MISTÉRIOS

Disponível em canal de streaming, a premiada série Sherlock, protagonizada por Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) e Martin Freeman (Dr. John Watson), estreia a primeira temporada em novembro, no Paramount Channel. A história, que retrata as incríveis e misteriosas investigações policiais do detetive Sherlock Holmes e seu parceiro Watson, será incorporada à grade de programação do canal e exibida com exclusividade na TV paga. A primeira temporada estreia em 8 de novembro, 20h30, e toda quinta-feira terá episódio inédito.

TIPO EXPORTAÇÃO

Com o intuito de mostrar seus produtos para o mercado europeu, Tereza Gongalez, CEO do canal de humor Porta dos Fundos, e Gregório Duvivier embarcaram para Cannes, na França, para participar do MipCom – The World’s Entertainment Content Market. Entre outros programas, vão mostrar a série Homens?, que tem roteiro de Fábio Porchat.