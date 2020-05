‘A Missy Errada’, comédia com David Spade, estreia na Netflix

Estreia nesta quarta, 13, na Netflix, a comédia A Missy Errada. Tim Morris (David Spade) troca série de mensagens com a mulher da sua vida e toma coragem para convidá-la para um encontro em uma ilha paradisíaca. Mas o rapaz vai descobrir que chamou a garota errada. Direção de Tyler Spinder, no elenco, Lauren Lapkus, Nick Swardson.

Papo sério

Cleo Pires é a convidada desta quarta, 13, do Superbonita, que chega ao último episódio desta temporada. Em conversa com Camila Pitanga, a atriz e cantora fala sobre saúde mental e afirma que a terapia transformou sua vida. Programa vai ao ar às 23h, no GNT.

Sons da alma

Em registro inédito, o músico João Bosco nas gravações de seu álbum mais recente, Abricó-de-Macaco, de 2019. Com exibição programada para esta quarta, 13, a partir de 18h, no Canal Brasil, o registro do trabalho em estúdio, com João recriando canções que marcaram sua carreira, além de mostrar duas novas músicas, uma delas, Horda, em parceria com o filho letrista Francisco Bosco. Álbum, em lançamento no formato digital, também chegará ao publico em CD e DVD. Atração será reapresentada na quinta, 14, às 10h30, e, na sexta, 15, às 13h55.

Destino incerto

A TV Brasil exibe nesta quarta, 13, às 22h30, o filme Vazio Coração, que é dirigido por Alberto Araújo. Drama conta a história do cantor de música sertaneja Hugo Kari (Murilo Rosa), que atingiu o auge da fama, se tornando um artista famoso. No entanto, sua vida afetiva é outra coisa, pois há aí um lado obscuro, esquecido. Distante do pai, o embaixador Mário Menezes (Othon Bastos), que não aceita a escolha profissional do filho, resolve visitá-lo junto com sua mulher, interpretada por Larissa Maciel. Chegando à cidade de Araxá, logo memórias do passado começam a voltar e, com elas, um quebra-cabeça começa a ser montado.