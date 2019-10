‘A Lavanderia’, com Meryl Streep, Antonio Banderas e Gary Oldman, chega à Netflix

Dirigido por Steven Soderbergh, A Lavanderia com Meryl Streep estreia na sexta-feira, 18, na Netflix, e traz ainda no elenco os atores Antonio Banderas, Gary Oldman e Sharon Stone.

Trama mostra Ellen Martin (Streep), uma viúva que decide investigar uma fraude no mercado de seguros. Em dado momento, ela chega a uma dupla de advogados da Cidade do Panamá, Ramón Fonseca (Banderas) e Jürgen Mossack (Oldman), que está tirando vantagem do sistema financeiro mundial.

É TUDO VERDADE

O Canal Brasil exibe nesta quarta, 16, às 20h, o documentário Slam: Voz de Levante (2018), que é dirigido por Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D’Alva. Em uma incursão pela periferia de grandes cidades como Nova York, Paris e São Paulo, o filme mostra como a poesia encontrou nas ruas uma nova forma de expressão. Foi daí que surgiram as batalhas de poetry slam, forma performática de trovas com rimas ricas de vivência humana, comumente focadas em acontecimentos do dia a dia.

QUEBRANDO PAREDES

Estreia nesta quarta, 16, às 21h50, no canal E!, a série Flip It Like Disick, que mostra reformas espetaculares de casas Hollywood. Scott Disick comanda a atração junto com a ex-cantora pop Willa Ford, seu amigo Benny Luciano, sua empreiteira Miki Moor e Lindsay Diamond, sua assistente. A equipe procura remodelar casas dos amigos e familiares famosos, incluindo um playground na casa de Kourtney Kardashian e a reforma de uma casa para Mark Wahlberg.

TIPO EXPORTAÇÃO

E as produções nacionais continuam sendo reconhecidas internacionalmente. Foi o que aconteceu com a série documental Quebrando Tabu, uma coprodução do GNT, que ganhou o prêmio internacional Mipcom Diversify TV Excellence 2019, na categoria Representatividade de Raça e Étnica, com o episódio Racismo e Resistência, apresentado no canal em 2018.

COM EXCLUSIVIDADE

A Globoplay anunciou que terá disponível todas as temporadas de Doctor Who. Ainda sem data definida, a plataforma terá exclusividade da exibição das 12 temporadas, além dos 19 especiais da cultuada série britânica de ficção científica. A produção britânica completou 56 anos agora em 2019.

REALEZA E PODER

Helen Mirren é a protagonista da série Catarina, a Grande, que estreia segunda, 21. Os episódios são ambientados na corte da imperatriz, que exerceu o poder supremo na Rússia em quase toda a metade do século 18. Dirigida por Philip Martin, tem ainda no elenco David M. Thompson e Charles Pattinson.

HERÓIS NA TELINHA

O Warner Channel divulgou as datas em que chegam à sua programação as novas temporadas de suas séries com heróis dos quadrinhos. Neste domingo, 20, às 22h25, estreia a sexta temporada de Flash, com Grant Gustin. Logo em seguida, à meia-noite, começa a quinta temporada de Supergirl, com Melissa Benoist. Depois, no dia 27, às 23h15, tem a oitava e última temporada de Arrow, com Stephen Amell.