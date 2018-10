A ‘Galinha Pintadinha Mini’ está chegando ao canal Nat Geo Kids

TÁ TUDO DOMINADO

Sucesso estrondoso entre as crianças, a Galinha Pintadinha Mini está chegando ao Nat Geo Kids. A produção estreia em todas as plataformas da Nat Geo Kids, a partir de 5 de novembro, com exibição diária, em três horários: 6h25, 9h30 e às 12h05.

REPERTÓRIO

Fafy Siqueira segue firme na disputa pelo título de PopStar. No domingo, 28, ela canta Se Você Pensa, de Roberto e Erasmo Carlos. Ao todo, o programa terá 12 apresentações, com canções de Lady Gaga, Alicia Keys, Lulu Santos e Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Esta semana, quem dá a nota, além do público e da plateia interativa são Moska, Lan Lan, Teresa Cristina, George Israel, Gabriel Moura, Ellen Oléria, Leiloca, Wanessa Camargo, Dilsinho e José Augusto.

REENCONTRO

Após uma década, o cantor, compositor e arranjador Leandro Lehart retomou parceria com seu antigo grupo, o Art Popular, com lançamento do CD de estúdio Breakdown Partido Alto. A íntegra da gravação deste show será transmitida pela primeira vez na TV como especial no canal por assinatura Music Box Brazil, neste sábado, 27, às 22h30.

NAS REDES

Sob comando de Caio Braz, o programa Xou das Nove ganhou uma nova casa. Agora em sua segunda temporada, o programa de entrevistas passa a ser transmitido ao vivo pelo Instagram do canal GNT. Será a partir de novembro, e poderá ser visto às segundas, quartas e sextas, 21h. Esta temporada conta com 24 episódios e com duração de 1h cada.

INCENTIVO INICIAL

Nos dias 31/10 e 1º/11, às 22h, o Canal Brasil apresenta os concorrentes do Grande Prêmio Canal Brasil de Curtas. Em sua 13ª edição, o projeto para estimular a produção nacional. Este ano, será a primeira vez qe o vencedor será escolhido pelo público, em votação disponível no site do Canal Brasil, onde as obras também podem ser assistidas. A votação se encerra no dia 2/11 e o vencedor será anunciado no dia 6/11, às 21h.

MUITA IMAGINAÇÃO

O reality de competição Cinelab Aprendiz chega à segunda temporada e as gravações começam esta semana em São Paulo. O programa, que é um spin-off do Cinelab, traz a disputa entre aprendizes fanáticos por efeitos especiais, liderados por Kapel Furman, Armando Fonseca e Raphael Borghi. Nesta edição, participam 21 candidatos de diferentes regiões do País. O Cinelab é produzido pela Boutique Filmes e deve estrear no canal SyFy em 2019.

Os atores Mel Lisboa e Fábio Assunção lideram grande elenco da peça Dogville, que estreia no Rio de Janeiro, e é inspirada no filme de Lars Von Trier.