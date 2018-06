‘A Barraca do Beijo’ conquista público, que já pede um segundo filme

O filme adolescente A Barraca do Beijo, baseado no livro de Beth Reekles e com direção de Vince Marcello, entrou no catálogo da Netflix não faz muito tempo, mas pelo visto o público o descobriu, já o transformando em um fenômeno. Nas redes sociais, o que se observa é que ele vem dividindo opiniões, com aqueles amam a história de amor juvenil e outros que a odeiam.

Mas apesar disso, vale a diversão, com a história de dois amigos de infância, Elle (Joey King) e Lee (Joel Courtney), que fazem um pacto com várias regras para manter a amizade entre eles. Estudando no mesmo colégio, os dois adolescentes montam a barraca do beijo, para ajudar uma instituição de caridade. E é por causa dessa atração que o tal pacto será posto à prova, estremecendo a amizade, pois a menina se interessará por Noah (Jacob Elordi), o irmão mais velho de Lee.

No clima de Sessão da Tarde, o filme bonitinho, não cansa, distrai. E as hashtags que rolam por aí pedem uma continuação. Aguardemos.

MARATONA

A franquia Jurassic Park está comemorando 25 anos e a rede Telecine aproveita para exibir a saga completa neste sábado, 16, a partir das 15h40. Os quatro sucessos também estão disponíveis no Telecine Play. O primeiro a ser exibido é o Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros; seguido, às 17h55, de Jurassic Park: O Mundo Perdido; às 20h15, Jurassic Park 3; e, às 22h, Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros.

OLHA A CHUVA!

Na segunda-feira, 18, às 19h20, o Jornal da Band começa a exibir a série especial As Festas do Povo. Até dia 23 de junho, o repórter Juliano Dip acompanhará as festas juninas em duas cidades que disputam o título de melhor São João do Brasil: Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba.

NAS ONDAS

O Canal Off comemora neste sábado, 16, o Dia Internacional do Surfe com maratona de 6 horas seguidas do esporte. Começa, às 19h, com Surf Crazy; 20h10, 80 e Tal – Ídolos; 20h40, Mulheres do Mar – Rotina no Havaí; 21h, Alma Salgada – Uma paixão, África do Sul; 21h30, Alaska Sessions; 23h, Roteiro das Ondas: Indonésia – As Ondas Do Oeste De Bali; 23h30, Vacas – Tubos Pesados Em Puerto Escondido; 0h, Tem Onda lá em Cima.

DE VIRADA

A Fox Sports Brasil terá 40 horas contínuas de transmissão ao vivo, no primeiro final de semana da Copa do Mundo da Rússia. O início será sábado, às 7h, com França x Austrália, depois, domingo, 15h, tem Brasil x Suíça, seguindo até 0h30, da madrugada de domingo para segunda. Entre os nomes que participam da cobertura, Jô Soares, Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo.

SÁBADO MUSICAL

SóTocaTop, novo programa da Globo, será comandado por Luan Santana e Fernanda Souza, com direção artística de Raoni Carneiro. A produção terá suas atrações baseadas em rankings semanais estabelecidos a partir da análise do cruzamento de dados das várias plataformas utilizadas pelo público. Esse monitoramento trará as músicas e os artistas mais ouvidos nas rádios e nos ambientes digitais nesse período. A partir daí, o programa faz um recorte destes rankings, levando para a TV canções ou artistas que mais se destacaram, na semana, em diversos gêneros e regiões.