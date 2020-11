20 filmes de Natal, de românticos a infantis

Esse ano não foi nada fácil, mas já está terminando, o que significa que o Natal está se aproximando. E é o que se percebe ao ver as mais variadas opções de filmes com essa temática chegando às plataformas de streaming, TV paga e aberta também. Há quem torça o nariz para esse tipo de atração, tudo bem, nada consegue ser do agrado de todos, mas tem os que amam assistir a essas histórias familiares, emocionantes, ou mesmo engraçadas, seja em título antigos ou atuais. E, entre as novidades, tem Uma Invenção de Natal, filme com Forest Whitaker, que acaba de chegar à Netflix.

Como esse é um momento de renovar as esperanças, de olho em um 2021 mais leve e tranquilo, aqui vai uma ajudinha para deixar esse período de fim de ano um pouco mais suave. Para isso, selecionamos filmes de Natal, muitos românticos, mas alguns infantis, que podem ser vistos na TV paga e também no streaming, na hora que bem entender.

Uma Invenção de Natal (Netflix)

Um fabricante de brinquedos que não vê mais graça na vida. Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) se sente desse jeito por ter sido traído por seu aprendiz Gustafson (Keegan-Michael Key). Mas tudo pode tomar outro rumo com a chegada de sua neta (Madalen Mills). Destaque para a trilha sonora original, que tem nomes como John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan, Usher e Kiana Lede.

Lista de Desejos de Natal (Netflix)

Sara (Ellen Hollman) é uma escritora de livros infantis de sucesso, mas que tem sérios problemas de relacionamento com sua mãe. De volta à casa da família, as duas terão de unir forças para fazer tudo o que está em uma lista de desejos que sua avó, que está doente, quer que sejam cumpridos atos até o Natal. A missão será dura e divertida, e ainda terá uma ajudinha do médico.

Missão Presente de Natal (Netflix)

Erica Miller (Graham) é uma assessoria parlamentar, que recebe a missão de ira até uma base aérea, em Guam, para obter informações sobre as atividades do local, que tem uma tradição natalina nada bem-vista. Quem comanda essas atividades é o jovem capitão Andrew Jantz (Ludwig), que terá de fazer de tudo para mostrar a importância do que eles fazem lá no Natal para a comunidade.

Natal Sob Medida (Netflix)

Com uma vida corrida em meio a importantes projetos, Steven (Jonathan Bennett), um arquiteto que não dá a mínima para o Natal, terá de receber a família para a festa de fim de ano. Para fazer essa uma data inesquecível para todos, ele contrata a decoradora Gretchen (Alexa PenaVega) para transformar sua casa e ainda dar atenção aos familiares, com programação pela cidade.

O Natal de Heidi (Netflix)

Além de curadora de uma galeria, Heide (Emily Osment) é uma artista que ainda não conseguiu atenção para sua arte. A pedido de sua irmã, ela retorna a sua pequena cidade para cuidas dos sobrinhos. De volta ao local, vai reencontrar Chris (Ryan Rottman), um antigo namorado que a fará reviver antigos sonhos e histórias.

Um Natal de Descobertas (Netflix)

Candace Cameron (Lauren Brunell) é uma médica que sonha trabalhar em um grande hospital e sonha casar com o namorado. Como nenhum dos desejos se realiza, ela decide aceitar emprego em uma cidadezinha do Alasca. Chegando lá, será recebida pelo faz-tudo local Brian Doyle-Murray (Frank Holliday), que será o responsável a mostrar para ela outras visões das pessoas e do mundo.

O Natal Está no ar (Netflix)

Viúvo e com quatro filhos para criar, o DJ de rádio Rashon “Rush” Williams (Romany Malco) procura fazer tudo o que os pequenos pedem, ou melhor, exigem. Mas a vida dá voltas, ele perde o emprego e seu modo de vida terá de mudar completamente. Terá de sair da casa confortável e ir mora com sua tia. Mas contará sempre com a a juda de sua amiga e parceira Roxy (Sonequa Martin-Green).

Uma Pousada de Presente (Netflix)

Prestes a conseguir a promoção que tanto aguarda na agência de publicidade em que trabalha, Jen Taylor (Mowry-Hardict) descobre que herdou uma pousada de sua tia, no Alasca. Sua ideia é ir até para avaliar a propriedade e vendê-la. Chegando ao local, conhece o advogado Brian Anderson (Rob Mayes), que será responsável por fazer Jen enxergar a cidade, a pousada e as pessoas de uma outra maneira.

Amor com Data Marcada (Netflix)

Logo após um Natal nada perfeito, Sloane (Emma Roberts), uma jovem que adora festas mas não quer compromisso sério com ninguém, encontra o divertido Jackson (Luke Bracey), que também acredita que estar solteiro é a melhor opção. E os dois dois decidem fazer um acordo, que parece ser perfeito. Serão um o par do outro em todas as festividades do ano.

Klaus (Netflix)

Animação mostra a história de Jesper (voz de Rodrigo Santoro), um agente postal que quer fazer com que as pessoas tenham interesse por cartas. Para isso dar certo, contará com a ajuda da professora Alva (Fernanda Vasconcellos) e com Klaus (Daniel Boaventura), um misterioso carpinteiro que vive sozinho em uma casa cheia de brinquedos feitos à mão.

O Natal de Cinderela (Netflix)

Kat (Laura Marano) é uma jovem aspirante a cantora, cujos sonhos sempre são esnobados pela cruel madrasta e meia-irmãs fúteis. Trabalhando como elfa na feira natalina, ela se encanta pelo belo Nick (Gregg Sulkin), novo Papai Noel da festa. Quando é convidada para um elegante baile que pode ser sua chance de sucesso, a protagonista é vítima da inveja da família, mas contará com o apoio da melhor amiga, Isla (Isabella Gomez), para comparecer ao evento.

Tudo Bem No Natal Que Vem (Netflix)

Protagonizado por Leandro Hassum, o filme vai estrear no dia 3 de dezembro e conta a história de Jorge, que após um acidente se vê acordando repetidamente em todo dia 24 de dezembro.

Uma Viagem de Natal

Quando uma mistura de reservas em um resort na montanha força um escritora de viagem recém solteira a compartilhar uma cabana com um viúvo bonito, e sua filha precoce durante os feriados, suas vidas são transformadas pela magia do Natal e pelo inesperado poder do amor.

Bota de Natal (HBO GO)

Holly volta para casa para as festas e descobre que a loja natalina de sua família está à beira da falência. Para manter o negócio funcionando, Holly trabalha ao lado do carismático Nick para interpretar o Papai Noel na loja. A dupla consegue atrair uma grande multidão e tudo parece estar melhorando até que Nick desaparece, deixando apenas uma de suas botas de Papai Noel.

Uma Conexão para o Natal (Studio Universal)

A comissária de bordo Sydney (Brooke Burns) tem a tarefa de cuidar de Leah, uma criança desacompanhada de oito anos que volta para Chicago depois de visitar a família. Depois que Leah é entregue em segurança ao pai, Jonathan (Tom Everett Scott), Sydney encontra um pacote que Leah deixou para trás. Estreia no dia 20, às 9h20.

Um Encanto de Natal (Studio Universal)

também entra no ar no dia 20, às 13h40, contando a história de Sarah (Ashley Newbrough), que todos os anos constrói seu boneco de neve com ajuda do seu melhor amigo Nick (Adam Hurting). Após outra separação, ela começa a se perguntar se algum dia encontrará seu verdadeiro amor. Até que uma pequena mágica de Natal traz vida ao Beau de Neve. Estreia no dia 20, às 13h40.

Um Natal de Cinderela (Studio Universal)

Em um baile de máscaras, Angie Wells (Emma Rigby), uma jovem organizadora de eventos, conhece o rico Nicholas Karmichael (Peter Porte), que precisa se casar para manter sua herança e sua boa vida. Mas esse encontro acontece de forma oculta, um não sabendo quem seria o outro. Enquanto ele tenta localizar a garota de seus sonhos, ela deve escolher entre dirigir uma empresa ou seguir seu coração. Estreia no dia 30, às 20h.

Uma Segunda Chance para Amar (Telecine)

Às vésperas do Natal, em Londres, a jovem e atrapalhada Kate (Emilia Clarke) não vive um bom momento. Além de ter dificuldades em lidar com a mãe Petra (Emma Thompson) e a irmã Marta (Lydia Leonard), ela e a dona da loja onde trabalha como elfo vivem se estranhando. No entanto, quando conhece Tom (Henry Golding), uma luz parece iluminar o seu caminho.

Um Sonho de Natal (Telecine)

Stephanie Nichols tem uma loja de artigos natalinos, que está na mira de uma empreiteira que deseja transformar o local em um empreendimento de luxo. Procurando uma solução que impeça que isso aconteça, ela contará com a ajuda de um dos funcionários da empresa, que se apaixona por ela.

Luccas Neto em: Um Natal Muito Atrapalhado (várias plataformas)

Toda a família de Luccas e Gi foi convidada para comemorar o Natal com a família dos irmãos Raíssa e Rafael, em um sítio. O problema é que uma dupla de ladrões fugiu de um presídio e decidiu atacar o sítio para roubar o que puder. Luccas e Gi vão recorrer às fantasias de Aventureiros para enfrentar também os perigosos ladrões. Disponível na Claro Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes/ Apple TV, Google Play e YouTube Filmes.