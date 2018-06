Sufjan Stevens trilhando histórias de amor

Artista: Sufjan Stevens

Música: Mystery Of Love

Um dos principais filmes lançados no ano passado foi o emocionante “Me Chame Pelo Seu Nome”. A confirmação veio com o Oscar de melhor roteiro adaptado. A história narra a primeira paixão de um adolescente por um rapaz mais velho e de quebra traz como cenário as paisagens lindas do sul da Itália.

Outro ponto alto do filme é a trilha sonora, que conta com duas canções do cantor e compositor americano Sufjan Stevens. Uma delas conquistou corações mundo afora, a belíssima “Mystery Of Love”, uma etérea balada folk que ganhou uma indicação ao Oscar de melhor canção original e aqui recebe o Selo Eldorado de Qualidade.