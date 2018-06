O General Elektriks e seu pop dançante

Artista: General Elektriks

Música: Au Tir À La Carabine

O multi-instrumentista francês Hervé Salters volta à programação da Eldorado com seu projeto General Elektriks.

O músico acaba de lançar seu mais recente trabalho, “Carry No Ghosts”, trazendo um som com forte influência da cena musical da Nova Iorque do comecinho dos anos 80, que fundia o punk e a disco music.

Para quem não se lembra Hervé Salters é um dos produtores do álbum “Tropix”, lançado pela cantora Céu em 2016.

O primeiro single desse novo disco é o groove desacelerado e elegante da faixa “Au Tir À La Carabine”, que mereceu o carimbo do Selo Eldorado de Qualidade.

Escuta como merece o Selo: