Selo Eldorado de Qualidade

De volta aos anos 50 com The Flat Five

Artista: The Flat Five Música: Buglight Os grupos vocais, que foram tão populares nos anos 40 e 50, acabaram caindo no esquecimento nas décadas seguintes. Mas de uns anos pra cá, esse cenário vem mudando com o surgimento de grupos como Puppini Sisters, Baseballs, e o quinteto americano The Flat Five. Eles são de Chicago