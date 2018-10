Whisky inspirado em ‘Game of Thrones’ deve chegar ao Brasil em novembro

A nova temporada de Game of Thrones não estreia antes de 2019, mas até lá uma novidade pode animar os fãs da série: a Johnny Walker anunciou a criação de uma coleção de bebidas dedicadas ao seriado. O primeiro, The White Walker, ganhou imagens e um teaser divulgados nesta semana pela Diageo e pela HBO.

The White Walker é um blend de dois scotches single malt, de destilarias no norte da Escócia, e deve ser servido gelado. Quando colocada no freezer, a garrafa brilha. Outros single malts devem ser anunciados em seguida.

A bebida chega ao Brasil em novembro e deve ter um preço de R$119.