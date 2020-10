Veja o primeiro trailer do filme ‘DPA3 – Uma Aventura no Fim do Mundo’

Uma nova aventura com os amigos Sol (Leticia Braga), Pippo (Pedro Motta) e Bento (Anderson Lima)está chegando com a aguardada estreia de DPA3 – Uma Aventura no Fim do Mundo, programada para 2021. Para dar um gostinho do que vem por aí, o cartaz e o trailer do filme foram divulgados.

Gravado em Ushuaia, cidade mais ao sul do mundo, na Patagônia Argentina, e também no Rio de Janeiro, o terceiro longa da franquia, que é sucesso do canal Gloob, é dirigido por Mauro Lima e terá a participação de Lázaro Ramos, Alinne Moraes, Alexandra Richter, Klara Castanho e Rafael Cardoso.

Na trama, para desvendar um grande mistério, Sol, Pippo e Bento vão se unir à feiticeira Berenice (Nicole Orsini). E tudo começa quando Severino (Ronaldo Reis) coloca todos em uma situação complicado ao encontrar uma relíquia nos escombros de um avião e começa a agir de forma estranha. Com aspecto inofensivo, o tal objeto é, na verdade, ma das faces do Medalhão de Uzur, que tem grande poder sobre tudo e todos.

A turma vai precisar ser ágil para conseguir resolver esse problema e, para isso, terá de encontrar a metade do bem do medalhão. Com a ajuda do Comandante Téo (Rafael Cardoso), eles viajam até o Fim do Mundo, um lugar repleto de magia. Mas esse caminho não será nada fácil, terá muitos obstáculos a serem ultrapassados.