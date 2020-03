Universal Pictures vai disponibilizar filmes em casa e nos cinemas no mesmo dia, durante quarentena por causa do coronavírus

A Universal Pictures, divisão da NBCUniversal controlada pela Comcast, disponibilizará filmes para consumidores em casa e em cinemas do mundo todo no mesmo dia de lançamento, começando com a animação da DreamWorks Trolls World Tour — que estreia nos Estados Unidos em 10 de abril.

A decisão é uma resposta às mudanças de comportamento dos consumidores com o avanço do coronavírus; além disso, subverte a prática tradicional de manter um filme exclusivamente nos cinemas por um intervalo típico de 90 dias antes de sua disponibilização em outras plataformas.

A NBCUniversal irá “continuar a avaliar o ambiente com a evolução das condições”, disse a empresa em nota, acrescentando que revisitará a estratégia quando a atual situação mudar.

Na noite de domingo, os prefeitos de Nova York e Los Angeles ordenaram que todos os cinemas em suas cidades fiquem fechados como resposta às preocupações com os surtos de coronavírus.

A NBCUniversal disse que até sexta-feira, filmes lançados recentemente incluindo A Caçada, O Homem Invisível, e Emma estarão disponíveis a partir de empresas como Sky e Comcast e em uma variedade de serviços on demand. O preço sugerido é de 19,99 dólares nos Estados Unidos para locação de 48 horas, e preço equivalente em outros países.

“Em vez de atrasar esses filmes ou lançá-los em uma paisagem de distribuição desafiadora, queremos disponibilizar uma opção para que as pessoas vejam esses títulos em casa e que seja acessível”, disse o CEO da NBCUniversal, Jeff Shell.

Entre a última sexta-feira e domingo, as vendas de bilheterias na América do Norte chegaram aos menores níveis das últimas duas décadas, de acordo com a Comscore, enquanto espectadores ficaram em casa e cinemas diminuíram suas capacidades para aumentar os espaços entre os frequentadores. Reuters