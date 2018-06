Tyler, The Creator cancela participação no Lollapalooza Brasil 2018

Honrando a tradição de cancelamentos em cima da hora para grandes festivais brasileiros, o rapper americano Tyler, The Creator anunciou que não poderá participar do Lollapalooza Brasil 2018, marcado para os dias 23 a 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Para o seu lugar (18h20 de domingo, 25, no palco Axe) foi confirmada a participação da cantora e compositora norueguesa Aurora.

Tyler enviou o seguinte comunicado para os fãs brasileiros:

“Infelizmente, por motivos pessoais, eu não conseguirei me apresentar nas edições do Lollapalooza na América do Sul. Me desculpem e eu prometo que irei voltar”.

Tyler, The Creator tem um recado pra vocês: “Por motivos pessoais, eu não conseguirei me apresentar no #LollaBR. Me desculpem. Prometo que irei voltar”. E é com muita alegria que anunciamos uma nova atração: Aurora se apresenta no Autódromo de Interlagos no domingo, 25 de março! pic.twitter.com/nvAqqmEoOf — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 12, 2018

Aurora Aksnes ganhou fama com o single Runaway, que atingiu a marca de 1 milhão de acessos no Spotify em apenas seis semanas. A artista está em turnê mundial com seu álbum de estreia, All My Demons Greeting Me as a Friend.